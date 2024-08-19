Осужденные будут отмывать нелегальные граффити со стен Перми

Posted Сегодня, 06:51
Published Сегодня, 06:51
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Пермяки, которым суд назначил наказание в виде общественных работ, могут быть направлены на удаление нелегальных граффити со стен домов. Это следует из постановления администрации Перми, на которое обратило внимание ИА «Текст».
Мэрия внесла в перечень вариантов исправительных работ удаление с фасадов зданий граффити, а также афиш и иных информационных материалов. Также в документе фигурируют работы по благоустройству и ремонту, уборке мусора, озеленению территорий и уборке снега.