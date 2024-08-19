properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:51

Published Сегодня, 06:51

Modified Сегодня, 06:53

Updated Сегодня, 06:53

Осужденные будут отмывать нелегальные граффити со стен Перми

Осужденные будут отмывать нелегальные граффити со стен Перми

19 августа 2024, 06:51
Фото: properm.ru
Удаление рисунков будет одним из видов исправительных работ.

Пермяки, которым суд назначил наказание в виде общественных работ, могут быть направлены на удаление нелегальных граффити со стен домов. Это следует из постановления администрации Перми, на которое обратило внимание ИА «Текст».

Мэрия внесла в перечень вариантов исправительных работ удаление с фасадов зданий граффити, а также афиш и иных информационных материалов. Также в документе фигурируют работы по благоустройству и ремонту, уборке мусора, озеленению территорий и уборке снега.

Читайте также:
В Перми появилось граффити в поддержку электросамокатовНа время проведения «Ночи города» в центре Перми ограничат движение транспорта
#Пермь#Граффити#Исправительные работы#Осужденные
Подпишитесь
Как получить деньги за плохой товар? А клиент всегда прав? Интервью с экспертом
Сегодня, 03:00
Бывший главный пристав попросил вернуть его в пермское СИЗО
Сегодня, 07:16
Борт, летевший из Сахалина в Москву, сел в Перми из-за тяжелобольного пассажира
Сегодня, 07:20
В Перми здание детского пульмонологического санатория отдадут под православный лагерь
Сегодня, 06:10
В Пермский край придет долгожданное потепление
Сегодня, 03:30