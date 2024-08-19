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Пермское ТСЖ взыскивает с подрядчиков бывшего председателя миллионы рублей

Пермское ТСЖ взыскивает с подрядчиков бывшего председателя миллионы рублей

19 августа 2024, 10:38
Фото: properm.ru
В 2023 году в ТСЖ сменилось руководство и выявились факты незаконного списания средств со счетов товарищества.

В жилом комплексе «Паруса над Камой» продолжается противостояние между новым правлением ТСЖ и отстраненным от управления председателем Петром Морщининым. Сейчас в арбитражном суде рассматривается спор о незаконных перечислениях денег на счета аффилированной бывшему руководителю ТСЖ компании.

В июне товарищество собственников вышло в суд с иском на 2,5 млн рублей к ООО УК «Новодом», ранее оказывавшем различные услуги по контракту. Судя по иску, при проведении ревизии после смены председателя выяснилось, что в 2023 году «Новодомом» якобы были оказаны услуги по управлению, содержанию и уборке мест общего пользования.

Как указывается в исковом заявлении ТСЖ, в реальности никаких работ «Новодом» не выполнял. По мнению юристов товарищества, 13 платежей с января по июля прошлого года Морщинин перечислил компании вне какой-либо логики, размер платежа всегда соответствовал остаткам на счету ТСЖ.

Работы по уборке лестниц и площадок проводили, говорится в заявлении ТСЖ в суд, штатные сотрудники «Парусов», что подтверждается начисленной и выплаченной в тот же период им оплатой.

Соучредителем ООО УК «Новодом» является связанный общим бизнесом с Петром Морщининым Артем Золотов. По домашнему адресу бывшего председателя «Парусов над Камой» зарегистрирована их совместная компания НПО «Экопром».

В мае 2024 года стало известно, что в отношение экс-председателя ТСЖ «Паруса над Камой» Петра Морщинина возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (Присвоение или растрата в особо крупном размере). По версии следствия, он вывел со счетов товарищества собственников жилья 1 млн 258 тыс. 645 рублей. Потерпевшим о делу признано само ТСЖ в лице его нынешнего председателя Светланы Петровой. Такое решение зафиксировано в постановлении следователя по ОВД СЧ СУ УМВД по городу Перми, его копия имеется в распоряжении редакции Properm.ru.

Экс-главу ТСЖ «Паруса над Камой» подозревают в растрате в особо крупных размерах
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#Общество#Коммунальный рай#Коммунальный ад
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