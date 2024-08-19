Пермское ТСЖ взыскивает с подрядчиков бывшего председателя миллионы рублей

Posted Сегодня, 10:38
Published Сегодня, 10:38
Modified Сегодня, 13:04
Updated Сегодня, 13:04
В жилом комплексе «Паруса над Камой» продолжается противостояние между новым правлением ТСЖ и отстраненным от управления председателем Петром Морщининым. Сейчас в арбитражном суде рассматривается спор о незаконных перечислениях денег на счета аффилированной бывшему руководителю ТСЖ компании.
В июне товарищество собственников вышло в суд с иском на 2,5 млн рублей к ООО УК «Новодом», ранее оказывавшем различные услуги по контракту. Судя по иску, при проведении ревизии после смены председателя выяснилось, что в 2023 году «Новодомом» якобы были оказаны услуги по управлению, содержанию и уборке мест общего пользования.
Как указывается в исковом заявлении ТСЖ, в реальности никаких работ «Новодом» не выполнял. По мнению юристов товарищества, 13 платежей с января по июля прошлого года Морщинин перечислил компании вне какой-либо логики, размер платежа всегда соответствовал остаткам на счету ТСЖ.
Работы по уборке лестниц и площадок проводили, говорится в заявлении ТСЖ в суд, штатные сотрудники «Парусов», что подтверждается начисленной и выплаченной в тот же период им оплатой.
Соучредителем ООО УК «Новодом» является связанный общим бизнесом с Петром Морщининым Артем Золотов. По домашнему адресу бывшего председателя «Парусов над Камой» зарегистрирована их совместная компания НПО «Экопром».
В мае 2024 года стало известно, что в отношение экс-председателя ТСЖ «Паруса над Камой» Петра Морщинина возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (Присвоение или растрата в особо крупном размере). По версии следствия, он вывел со счетов товарищества собственников жилья 1 млн 258 тыс. 645 рублей. Потерпевшим о делу признано само ТСЖ в лице его нынешнего председателя Светланы Петровой. Такое решение зафиксировано в постановлении следователя по ОВД СЧ СУ УМВД по городу Перми, его копия имеется в распоряжении редакции Properm.ru.