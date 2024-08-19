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Published Сегодня, 07:39

Modified Сегодня, 07:44

Updated Сегодня, 07:44

Утром 19 августа пермячка получила травму головы в автобусе

Пермячка утром разбила голову в автобусе №10

19 августа 2024, 07:39
Фото: properm.ru

Утром 19 августа пермячка получила травму головы в автобусе

Девушке оказали помощь медики и опросил участковый.

Сегодня, 19 августа, в автобусе маршрута №10 пермячка получила травму головы. Как сообщили Properm.ru очевидцы, девушка потеряла сознание, после чего упала и рассекла лоб.

«Пассажиры помогли ей выйти, вызвали скорую. Водитель дождалась медпомощи, девушку передали бригаде медиков. Потом участковый выяснял все обстоятельства, спрашивал, было ли резкое торможение, но его не было. Вероятно, было душно, поэтому пермячка упала в обморок», — рассказали Properm.ru читатели.

Ранее жители неоднократно жаловались на неработающие кондиционеры в транспорте. Сейчас ответственными за работу системы кондиционирования назначены контролеры.

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#Пермская езда#Пермь#Автобус#Пермский транспорт#Кондиционеры
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