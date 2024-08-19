Пермячка утром разбила голову в автобусе №10

«Пассажиры помогли ей выйти, вызвали скорую. Водитель дождалась медпомощи, девушку передали бригаде медиков. Потом участковый выяснял все обстоятельства, спрашивал, было ли резкое торможение, но его не было. Вероятно, было душно, поэтому пермячка упала в обморок», — рассказали Properm.ru читатели.