Пермяк собрал в лесу 180 литров лисичек. И даже рассказал где

Posted Сегодня, 07:27
Published Сегодня, 07:27
Modified Сегодня, 07:30
Updated Сегодня, 07:30
Житель Пермского края Павел Ветер собрал рекордный урожай лисичек — 180 литров. Свой улов мужчина опубликовал в сообществе «Грибы Пермского края» во Вконтакте.
«Сегодня выбрался между процедурами гемодиализа в Лысьву! Навестил свой „лисичковый огород“. На двоих с девчонкой собрали 180 литров лисичек», — поделился своим уловом Павел. По его словам, нести столько грибов домой было тяжело.
Ранее в пермская пригородная компания опубликовала карту с самыми грибными местами. Хороший улов можно было собрать в Добрянском, Очерском округах, а также Кунгуре. Добраться до каждого из мест можно было на электричке до станции Менделеево, а дальше выбрать маршрут по душе — Мокино, Зюкай, Пузята или Обва.