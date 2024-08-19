Пермяк собрал в лесу 180 литров лисичек. И даже рассказал где

Ранее в пермская пригородная компания опубликовала карту с самыми грибными местами. Хороший улов можно было собрать в Добрянском, Очерском округах, а также Кунгуре. Добраться до каждого из мест можно было на электричке до станции Менделеево, а дальше выбрать маршрут по душе — Мокино, Зюкай, Пузята или Обва.