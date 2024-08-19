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Published Сегодня, 07:27

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Updated Сегодня, 07:30

Пермяк собрал в лесу 180 литров лисичек. И даже рассказал где

Пермяк собрал в лесу 180 литров лисичек. И даже рассказал где

19 августа 2024, 07:27
Фото: страница Вконтакте Павел Ветер
Мужчина признался, что нести добычу было тяжело.

Житель Пермского края Павел Ветер собрал рекордный урожай лисичек — 180 литров. Свой улов мужчина опубликовал в сообществе «Грибы Пермского края» во Вконтакте.

«Сегодня выбрался между процедурами гемодиализа в Лысьву! Навестил свой „лисичковый огород“. На двоих с девчонкой собрали 180 литров лисичек», — поделился своим уловом Павел. По его словам, нести столько грибов домой было тяжело.

Ранее в пермская пригородная компания опубликовала карту с самыми грибными местами. Хороший улов можно было собрать в Добрянском, Очерском округах, а также Кунгуре. Добраться до каждого из мест можно было на электричке до станции Менделеево, а дальше выбрать маршрут по душе — Мокино, Зюкай, Пузята или Обва.

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#Лес#Пермь#Пермский край#Лысьва#Социальные сети#Природа#Урожай#Грибы#Грибная охота#Грибы Пермского края
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