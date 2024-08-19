Психотерапевт разъяснил, как мужчинам нужно говорить о своих чувствах

Posted Сегодня, 07:50
Published Сегодня, 07:50
Modified Сегодня, 07:50
Updated Сегодня, 07:50
Эксперт отметил, что первый шаг — определить, к чему вы испытываете эмоцию, например на что злитесь. После этого нужно выразить её конкретными словами. Он подчеркнул, что большинство людей справляются с эмоциями по-разному. Об этом пишет портал newkhakasiya.online.
Гейнс посоветовал тем, кому сложно разобраться в чувствах, использовать технику «Колесо эмоций». Она предлагает абстрактные эмоции типа «страшно» или «плохо» уточнить до более конкретных, например до «усталости», а потом до совсем чётких, вроде «сонливости».
Эксперт пояснил, что понимание различий даст возможность регулировать интенсивность эмоций. Например, если вы раздражительны, то, вероятно, ваша психика перегружена. В таком случае вам может помочь прогулка в парке. Важно понять чувство, так как иногда «симптомы» бывают похожими, но «болезни» разные, и с ними нужно справляться разными способами.
Психотерапевт рассказал, что разрешить себе испытывать негативные эмоции — важный шаг на пути к здоровому образу жизни. Поэтому не нужно отрицать или игнорировать эмоции. Гейнс пояснил, что нужно признавать свои чувства вслух. Например, спортсмен, совершивший ошибку, извинится перед партнерами. Тем самым он покажет понимание ситуации и то, что ошибка ничего не говорит о нем как о человеке.
Если же говорить о чувствах вслух вы пока не готовы, то нужно просто посидеть и прочувствовать дискомфорт. Через некоторое время интенсивность чувств изменится, и станет легче. На следующий день еще может быть больно, но уже не так, как раньше. Со временем эмоции стабилизируются. Гейнс подчеркнул, что вербальное выражение чувств позволяет разобраться со сложными мыслями и позволяет общаться с собой и с миром.