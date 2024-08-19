Психотерапевт разъяснил, как мужчинам нужно говорить о своих чувствах

Если же говорить о чувствах вслух вы пока не готовы, то нужно просто посидеть и прочувствовать дискомфорт. Через некоторое время интенсивность чувств изменится, и станет легче. На следующий день еще может быть больно, но уже не так, как раньше. Со временем эмоции стабилизируются. Гейнс подчеркнул, что вербальное выражение чувств позволяет разобраться со сложными мыслями и позволяет общаться с собой и с миром.