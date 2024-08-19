РЭО: Победительница конкурса ВФМ совершила поездку на Камчатку

Денис Буцаев, генеральный директор РЭО, отметил, что конкурс, который прошел в марте, был направлен на популяризацию экопривычек, в том числе раздельного сбора отходов, и на продвижение принципов экономики замкнутого цикла. Он добавил, что молодежь, по его мнению, активно участвовала в конкурсе не только ради приза, но и вследствие интереса к проблемам экологии. Об этом пишет портал 56orb.ru.