РЭО: Победительница конкурса ВФМ совершила поездку на Камчатку

Posted Сегодня, 14:24
Published Сегодня, 14:24
Modified Сегодня, 14:24
Updated Сегодня, 14:24
Денис Буцаев, генеральный директор РЭО, отметил, что конкурс, который прошел в марте, был направлен на популяризацию экопривычек, в том числе раздельного сбора отходов, и на продвижение принципов экономики замкнутого цикла. Он добавил, что молодежь, по его мнению, активно участвовала в конкурсе не только ради приза, но и вследствие интереса к проблемам экологии. Об этом пишет портал 56orb.ru.
В ходе конкурса участникам нужно было найти все зоны, в которых расположены арт-объекты другого проекта РЭО — «Зеленый квадрат». Победитель был выбран случайным образом. Дмитрий Бойко, PR-директор департамента коммуникаций РЭО, сообщил, что главным призом стал сертификат на поездку на Камчатку. Победительницей стала Александра Аверьянова, опередившая тысячу участников. В этом месяце она совершила путешествие.
Девушка в своих социальных сетях рассказала о путешествии. По её словам, мощь и бескрайность природы произвели на неё невероятное впечатление. Александра также поблагодарила РЭО и ВФМ-2024 за «возможность увидеть своими глазами другой конец нашей страны».