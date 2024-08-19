properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:24

Published Сегодня, 14:24

Modified Сегодня, 14:24

Updated Сегодня, 14:24

РЭО: Победительница конкурса ВФМ совершила поездку на Камчатку

РЭО: Победительница конкурса ВФМ совершила поездку на Камчатку

19 августа 2024, 14:24
Фото: 1MI
Александра Аверьянова из Краснодарского края стала победительницей конкурса Российского экологического оператора и Всемирного фестиваля молодёжи. В качестве приза она получила поездку на Камчатку.

Денис Буцаев, генеральный директор РЭО, отметил, что конкурс, который прошел в марте, был направлен на популяризацию экопривычек, в том числе раздельного сбора отходов, и на продвижение принципов экономики замкнутого цикла. Он добавил, что молодежь, по его мнению, активно участвовала в конкурсе не только ради приза, но и вследствие интереса к проблемам экологии. Об этом пишет портал 56orb.ru.

В ходе конкурса участникам нужно было найти все зоны, в которых расположены арт-объекты другого проекта РЭО — «Зеленый квадрат». Победитель был выбран случайным образом. Дмитрий Бойко, PR-директор департамента коммуникаций РЭО, сообщил, что главным призом стал сертификат на поездку на Камчатку. Победительницей стала Александра Аверьянова, опередившая тысячу участников. В этом месяце она совершила путешествие.

Девушка в своих социальных сетях рассказала о путешествии. По её словам, мощь и бескрайность природы произвели на неё невероятное впечатление. Александра также поблагодарила РЭО и ВФМ-2024 за «возможность увидеть своими глазами другой конец нашей страны».

Подпишитесь
Кто такой уссурийский полиграф? Пермские эксперты рассказали о серийном убийце ёлок
Сегодня, 11:58
ТСН «Солнечный город» в Перми отключил фитнес-центр на территории ЖК от света и воды
Сегодня, 11:18
В Перми открытие нового боулинга состоится осенью
Сегодня, 11:09
Стала известна судьба пассажира, из-за которого в Перми экстренно сел самолет
Сегодня, 09:48
Бывший главный пристав попросил вернуть его в пермское СИЗО
Сегодня, 07:16
МЧС предупреждает пермяков о сильном тумане
Сегодня, 10:15