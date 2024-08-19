properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:52

Published Сегодня, 14:52

Modified Сегодня, 14:54

Updated Сегодня, 14:54

Руководитель Пермского лесопожарного центра привлечен к ответственности

Руководитель Пермского лесопожарного центра привлечен к ответственности

19 августа 2024, 14:52
Фото: 1MI
Начальник центра Евгений Царьков уличен в заключение договора о продаже леса без торгов.

Пермская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку соблюдения требований федерального законодательства в деятельности СГБУ ПК «Пермский лесопожарный центр». В ходе проверки выявлен факт заключения договора купли-продажи лесных насаждений с индивидуальным предпринимателем без проведения торгов, сообщают в прокуратуре.

По результатам проверки природоохранным прокурором руководителю Учреждения Евгению Царькову внесено представление, которое удовлетворено. Также он привлечен к административной ответственности по ч. 10 ст. 7.32.4 КоАП РФ (нарушение процедуры обязательных в соответствии с законодательством Российской Федерации торгов, продажи государственного или муниципального имущества).

Читайте также:
Пермяк собрал в лесу 180 литров лисичек. И даже рассказал гдеЛишь после иска прокурора в Перми снесли аварийный расселенный домМолодую пермячку осудили за ложные минирования аэропорта и торговых центров
#Общество#Лес#Пермь#Прокуратура#Торги
Подпишитесь
Кто такой уссурийский полиграф? Пермские эксперты рассказали о серийном убийце ёлок
Сегодня, 11:58
ТСН «Солнечный город» в Перми отключил фитнес-центр на территории ЖК от света и воды
Сегодня, 11:18
В Перми открытие нового боулинга состоится осенью
Сегодня, 11:09
Стала известна судьба пассажира, из-за которого в Перми экстренно сел самолет
Сегодня, 09:48
Бывший главный пристав попросил вернуть его в пермское СИЗО
Сегодня, 07:16
МЧС предупреждает пермяков о сильном тумане
Сегодня, 10:15