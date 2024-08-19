Руководитель Пермского лесопожарного центра привлечен к ответственности

По результатам проверки природоохранным прокурором руководителю Учреждения Евгению Царькову внесено представление, которое удовлетворено. Также он привлечен к административной ответственности по ч. 10 ст. 7.32.4 КоАП РФ (нарушение процедуры обязательных в соответствии с законодательством Российской Федерации торгов, продажи государственного или муниципального имущества).