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Стала известна судьба пассажира, из-за которого в Перми экстренно сел самолет

Стала известна судьба пассажира, из-за которого в Перми экстренно сел самолет

19 августа 2024, 09:48
Фото: Изображение Midjourney
Борт, летевший из Южно-Сахалинска в Москву, совершил посадку в Большом Савино.

Пожилого пациента с онкологией, ради которого в Перми экстренно сел самолет, летевший из Южно-Сахалинска в Москву, спасти не удалось. Об этом Properm.ru рассказали в пресс-службе краевого Минздрава.

«Пациент был госпитализирован силами бригады скорой медицинской помощи. К сожалению, позже он скончался в больнице», — сообщили в министерстве.

Самолет «Аэрофлота» совершил посадку в Перми в субботу, 17 августа, из-за того, что 73-летнему мужчине с онкологическим заболеванием стало плохо. Пассажир летел без сопровождения. Во время полета он начал задыхаться, упало артериальное давление. Пассажир был в критическом состоянии.

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#Аэропорт#Самолет#Медицина#Аэропорт пермь#Умер пациент
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