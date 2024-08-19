Стала известна судьба пассажира, из-за которого в Перми экстренно сел самолет

Самолет «Аэрофлота» совершил посадку в Перми в субботу, 17 августа, из-за того, что 73-летнему мужчине с онкологическим заболеванием стало плохо. Пассажир летел без сопровождения. Во время полета он начал задыхаться, упало артериальное давление. Пассажир был в критическом состоянии.