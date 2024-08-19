Стала известна судьба пассажира, из-за которого в Перми экстренно сел самолет

Posted Сегодня, 09:48
Published Сегодня, 09:48
Modified Сегодня, 09:50
Updated Сегодня, 09:50
Пожилого пациента с онкологией, ради которого в Перми экстренно сел самолет, летевший из Южно-Сахалинска в Москву, спасти не удалось. Об этом Properm.ru рассказали в пресс-службе краевого Минздрава.
«Пациент был госпитализирован силами бригады скорой медицинской помощи. К сожалению, позже он скончался в больнице», — сообщили в министерстве.
Самолет «Аэрофлота» совершил посадку в Перми в субботу, 17 августа, из-за того, что 73-летнему мужчине с онкологическим заболеванием стало плохо. Пассажир летел без сопровождения. Во время полета он начал задыхаться, упало артериальное давление. Пассажир был в критическом состоянии.