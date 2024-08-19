ТСН «Солнечный город» в Перми отключил фитнес-центр на территории ЖК от света и воды

Posted Сегодня, 11:18
Published Сегодня, 11:18
Modified Сегодня, 11:20
Updated Сегодня, 11:20
В Пермское УФАС с жалобой на отключение электроэнергии обратился предприниматель -собственник фитнес-центра Sparta на территории ЖК «Солнечный город» по ул. Белинского, 31 в Перми. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.
Заявитель указал, что энергоснабжение прекратились из-за действий Товарищества собственников недвижимости «Солнечный город». Несмотря на наличие договора электроснабжения, заключенного между предпринимателем и энергоснабжающей организацией, ТСН препятствовало подаче электроэнергии, полагая, что потребитель пользуется ресурсом незаконно. Из-за этого фитнес-центр вынужден был работать на генераторе.
Пермское УФАС возбудило дело об административном правонарушении в отношении ТСН «Солнечный город» за препятствование доступа к услугам энергоснабжения. В ходе рассмотрени дела подтвердились слова собственника клуба. Кроме того, выяснилось, что организация, управляющая жилым комплексом, незаконно отключила и водоснабжение фитнес-центра, что стало основанием для возбуждения второго административного дела.
Пермское УФАС признало ТСН «Солнечный город» виновным в совершении административных правонарушений в обоих случаях. За незаконное отключение водоснабжения фитнес-центра Товариществу выдано предупреждение. За препятствование электроснабжения потребителя ТСН «Солнечный город» оштрафовано на 100 тыс. рублей. Также организации выданы представления об устранении допущенных нарушений.
В июле стало известно, что председатель ТСЖ «Солнечный город» Максим Петренко дисквалифицирован на полгода. Такое решение принял Мировой суд, сообщала инспекция государственного жилищного надзора Пермского края (ИГЖН).