ТСН «Солнечный город» в Перми отключил фитнес-центр на территории ЖК от света и воды

Пермское УФАС возбудило дело об административном правонарушении в отношении ТСН «Солнечный город» за препятствование доступа к услугам энергоснабжения. В ходе рассмотрени дела подтвердились слова собственника клуба. Кроме того, выяснилось, что организация, управляющая жилым комплексом, незаконно отключила и водоснабжение фитнес-центра, что стало основанием для возбуждения второго административного дела.