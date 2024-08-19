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Пермский ТСЖ оштрафовали на 100 тысяч рублей

ТСН «Солнечный город» в Перми отключил фитнес-центр на территории ЖК от света и воды

19 августа 2024, 11:18
Фото: properm.ru

Пермский ТСЖ оштрафовали на 100 тысяч рублей

На сторону собственника спортобъекта встали антимонопольщики.
Сюжет
Уфас

В Пермское УФАС с жалобой на отключение электроэнергии обратился предприниматель -собственник фитнес-центра Sparta на территории ЖК «Солнечный город» по ул. Белинского, 31 в Перми. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Заявитель указал, что энергоснабжение прекратились из-за действий Товарищества собственников недвижимости «Солнечный город». Несмотря на наличие договора электроснабжения, заключенного между предпринимателем и энергоснабжающей организацией, ТСН препятствовало подаче электроэнергии, полагая, что потребитель пользуется ресурсом незаконно. Из-за этого фитнес-центр вынужден был работать на генераторе.

Пермское УФАС возбудило дело об административном правонарушении в отношении ТСН «Солнечный город» за препятствование доступа к услугам энергоснабжения. В ходе рассмотрени дела подтвердились слова собственника клуба. Кроме того, выяснилось, что организация, управляющая жилым комплексом, незаконно отключила и водоснабжение фитнес-центра, что стало основанием для возбуждения второго административного дела.

Пермское УФАС признало ТСН «Солнечный город» виновным в совершении административных правонарушений в обоих случаях. За незаконное отключение водоснабжения фитнес-центра Товариществу выдано предупреждение. За препятствование электроснабжения потребителя ТСН «Солнечный город» оштрафовано на 100 тыс. рублей. Также организации выданы представления об устранении допущенных нарушений.

В июле стало известно, что председатель ТСЖ «Солнечный город» Максим Петренко дисквалифицирован на полгода. Такое решение принял Мировой суд, сообщала инспекция государственного жилищного надзора Пермского края (ИГЖН).

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