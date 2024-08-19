В Чернушке местный житель повредил два прибора фото-видео фиксации

Как подчеркивают в ведомстве, камеры устанавливаются исключительно в целях борьбы с аварийностью. Участок дороги в Чернушке на ул. Коммунистическая, 1А уже сформировался, как потенциально аварийно-опасный: с начала года там уже произошло два ДТП с пострадавшими. К счастью, в этот раз люди не пострадали, хоть камерам теперь и требуется ремонт. В отличие от другого случая, когда оператор попал в больницу с серьёзными травмами и было заведено уголовное дело, подчеркивают в ведомстве.