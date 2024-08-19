В Чернушке местный житель повредил два прибора фото-видео фиксации

Posted Сегодня, 13:58
Published Сегодня, 13:58
Modified Сегодня, 14:51
Updated Сегодня, 14:51
Вчера, 18 августа, в Чернушке местный житель опрокинул два комплекса фото-видео фиксации, стоявших на улице Коммунистическая.
Как сообщают в краевом минтрансе, по данному факту написано заявление в полицию. Прибор является государственным имуществом, его стоимость варьируется от 1,5 до 2,5 млн. рублей. Сумма ущерба будет взыскана с виновного, в случае доказательства его вины.
Как подчеркивают в ведомстве, камеры устанавливаются исключительно в целях борьбы с аварийностью. Участок дороги в Чернушке на ул. Коммунистическая, 1А уже сформировался, как потенциально аварийно-опасный: с начала года там уже произошло два ДТП с пострадавшими. К счастью, в этот раз люди не пострадали, хоть камерам теперь и требуется ремонт. В отличие от другого случая, когда оператор попал в больницу с серьёзными травмами и было заведено уголовное дело, подчеркивают в ведомстве.