В Чусовом насмерть сбит 10-летний мальчик

Posted Сегодня, 16:55
Published Сегодня, 16:55
Modified Сегодня, 16:57
Updated Сегодня, 16:57
В посёлке Лямино Чусовского округа водитель легковушки насмерть сбил 10-летнего мальчика. Об этом сообщают в местных пабликах.
В группе «ЧП Чусовой» также отмечают, что водитель был пьян.
Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю, следователями СК России устанавливаются обстоятельства ДТП, в результате которого скончался малолетний. Начата процессуальная проверка.
На место происшествия выехала следственная группа. В настоящее сотрудниками СК проводится осмотр места ДТП, устанавливаются все обстоятельства случившегося.
Ход процессуальной проверки находится на особом контроле руководителя регионального следственного управления Дениса Головкина.
Вчера, 18 августа около 2:00, в ходе автоаварии в Прикамье скончался пассажир автомобиля «Опель Астра». Сообщения граждан об инциденте поступили в полицию межмуниципального отдела МВД России «Очерский». По словам пермяков, пьяный водитель иномарки совершил дорожно-транспортное происшествие у кафе, в результате чего автомобили получили механические повреждения.