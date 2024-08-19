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В Чусовом насмерть сбит 10-летний мальчик

В Чусовом насмерть сбит 10-летний мальчик

19 августа 2024, 16:55
Фото: ВКонтакте/Твой Чусовой
Следком начал проверку обстоятельств трагедии.
Сюжет
Дтп

В посёлке Лямино Чусовского округа водитель легковушки насмерть сбил 10-летнего мальчика. Об этом сообщают в местных пабликах.

В группе «ЧП Чусовой» также отмечают, что водитель был пьян.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю, следователями СК России устанавливаются обстоятельства ДТП, в результате которого скончался малолетний. Начата процессуальная проверка.

На место происшествия выехала следственная группа. В настоящее сотрудниками СК проводится осмотр места ДТП, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Ход процессуальной проверки находится на особом контроле руководителя регионального следственного управления Дениса Головкина.

Вчера, 18 августа около 2:00, в ходе автоаварии в Прикамье скончался пассажир автомобиля «Опель Астра». Сообщения граждан об инциденте поступили в полицию межмуниципального отдела МВД России «Очерский». По словам пермяков, пьяный водитель иномарки совершил дорожно-транспортное происшествие у кафе, в результате чего автомобили получили механические повреждения.

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