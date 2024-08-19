В Чусовом насмерть сбит 10-летний мальчик

Вчера, 18 августа около 2:00, в ходе автоаварии в Прикамье скончался пассажир автомобиля «Опель Астра». Сообщения граждан об инциденте поступили в полицию межмуниципального отдела МВД России «Очерский». По словам пермяков, пьяный водитель иномарки совершил дорожно-транспортное происшествие у кафе, в результате чего автомобили получили механические повреждения.