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В ходе спецоперации погиб 37-летний уроженец Большесосновского округа Прикамья

В ходе спецоперации погиб 37-летний уроженец Большесосновского округа Прикамья

19 августа 2024, 03:49
Фото: 1MI / Администрация Большесосновского округа Пермского края
Власти округа выразили свои соболезнования.

В ходе СВО на Украине погиб уроженец Большесосновского округа Алексей Тихонов. Об этом сообщили власти муниципалитета во ВКонтакте.

Мужчина родился 10 октября 1986 года в многодетной семье. Учился Алексей в Кленовской школе. «Администрация Большесосновского округа выражает искренние соболезнования семье, друзьям и близким Тихонова Алексея Валерьевича. Светлая память о нём всегда будет жить в наших сердцах», — написали в социальной сети власти округа.

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#Украина#Многодетная семья#Сво#Большесосновский округ#Алексей Тихонов#Кленовская школа
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