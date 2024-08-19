В ходе спецоперации погиб 37-летний уроженец Большесосновского округа Прикамья

Мужчина родился 10 октября 1986 года в многодетной семье. Учился Алексей в Кленовской школе. «Администрация Большесосновского округа выражает искренние соболезнования семье, друзьям и близким Тихонова Алексея Валерьевича. Светлая память о нём всегда будет жить в наших сердцах», — написали в социальной сети власти округа.