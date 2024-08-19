В ходе СВО погиб 21-летний наводчик штурмовой роты Олег Исаев из Чусового

Posted Сегодня, 10:30
Published Сегодня, 10:30
Modified Сегодня, 10:32
Updated Сегодня, 10:32
В ходе проведения СВО погиб житель Чусового Олег Исаев. Информацию об этом сообщил глава округа Сергей Белов на своей странице в соцсети Вконтакте.
Молодой человек родился 23 февраля 2003 года. Учился в 13-й школе, был отзывчивым и верным другом, а также прилежным учеником. Олег Исаев заключил контракт с минобороны, служил в должности наводчика отделения взвода штурмовой роты мотострелкового батальона.
Молодой человек погиб 1 августа 2024 в ходе выполнения боевых задач. Его посмертно наградили «Орденом Мужества» за проявленную стойкость и героизм в бою. Администрация Чусовского округа и лично Сергей Белов выразили соболезнования семье погибшего.
СВО продолжается с 24 февраля 2022 года. Информацию о гибели бойцов из Пермского края публикуют местные администрации, главы округов, учебные заведения, а также родные и близкие. Точное число погибших не раскрывается.