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В ходе СВО погиб 21-летний наводчик штурмовой роты Олег Исаев из Чусового

В ходе СВО погиб 21-летний наводчик штурмовой роты Олег Исаев из Чусового

19 августа 2024, 10:30
Фото: 1MI/ страница Вконтакте главы Чусовского округа Сергея Белова
Бойцу был всего 21 год.

В ходе проведения СВО погиб житель Чусового Олег Исаев. Информацию об этом сообщил глава округа Сергей Белов на своей странице в соцсети Вконтакте.

Молодой человек родился 23 февраля 2003 года. Учился в 13-й школе, был отзывчивым и верным другом, а также прилежным учеником. Олег Исаев заключил контракт с минобороны, служил в должности наводчика отделения взвода штурмовой роты мотострелкового батальона.

Молодой человек погиб 1 августа 2024 в ходе выполнения боевых задач. Его посмертно наградили «Орденом Мужества» за проявленную стойкость и героизм в бою. Администрация Чусовского округа и лично Сергей Белов выразили соболезнования семье погибшего.

СВО продолжается с 24 февраля 2022 года. Информацию о гибели бойцов из Пермского края публикуют местные администрации, главы округов, учебные заведения, а также родные и близкие. Точное число погибших не раскрывается.

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#Пермский край#Украина#Чусовой#Сво#Минобороны#Военная операция#Соболезнования#Боевые задачи#Героизм
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