В ходе СВО погиб 21-летний наводчик штурмовой роты Олег Исаев из Чусового

Молодой человек родился 23 февраля 2003 года. Учился в 13-й школе, был отзывчивым и верным другом, а также прилежным учеником. Олег Исаев заключил контракт с минобороны, служил в должности наводчика отделения взвода штурмовой роты мотострелкового батальона.