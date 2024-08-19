В Перми на несколько дней ограничат движение по одной улице

В Перми с 08:00 часов 19 августа до 08:00 24 августа на участке дороги по ул. Емельяна Ярославского — от ул. Сергинской до ул. Емельяна Ярославского, 22 — будет ограничено движение транспорта до одной полосы движения. Информация об этом появилась в телеграм-канале Минтранса Пермского края.