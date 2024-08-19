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В Свердловском районе Перми на пять дней ограничат движение по одной улице

В Перми на несколько дней ограничат движение по одной улице

19 августа 2024, 02:44
Фото: 1MI

В Свердловском районе Перми на пять дней ограничат движение по одной улице

Автомобилистам краевые власти советуют планировать сво маршрут заранее.

В Перми с 08:00 часов 19 августа до 08:00 24 августа на участке дороги по ул. Емельяна Ярославского — от ул. Сергинской до ул. Емельяна Ярославского, 22 — будет ограничено движение транспорта до одной полосы движения. Информация об этом появилась в телеграм-канале Минтранса Пермского края.

«Просим автомобилистов с пониманием отнестись к ситуации и заранее планировать маршрут поездок», — написали в социальной сети власти региона.

Ограничение вводится в целях обеспечения безопасности дорожного движения при проведении работ по строительству сети водоснабжения и водоотведения, рассказали в ГКУ «Центр безопасности дорожного движения Пермского края».

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#Пермь#Ограничение движения#Безопасность дорожного движения#Транспорт#Автомобилисты#Маршрут#Минтранс Пермского края
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