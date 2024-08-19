В Перми на улице Дзержинского на четыре дня перекроют движение транспорта

В Перми с 00:00 20 августа до 05:00 25 августа будет полностью перекрыто движение транспорта на участке автодороги на ул. Дзержинского, от ул. Строителей до ул. Александровская. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса Прикамья.