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В Перми на улице Дзержинского на четыре дня перекроют движение транспорта

В Перми на улице Дзержинского на четыре дня перекроют движение транспорта

19 августа 2024, 09:00
Фото: 1MI
Водителям рекомендуется планировать свой маршрут заранее.

В Перми с 00:00 20 августа до 05:00 25 августа будет полностью перекрыто движение транспорта на участке автодороги на ул. Дзержинского, от ул. Строителей до ул. Александровская. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса Прикамья.

Мера введена для обеспечения безопасности дорожного движения при реконструкции проезжей части по ул. Дзержинского и переустройству трамвайных путей в рамках строительства новых тоннелей под Транссибирской магистралью, рассказали в ГКУ «Центр безопасности дорожного движения Пермского края».

В то же время произойдет изменение движения трамваев:

  • №3. На этот же промежуток времени он прекратит свою работу. Вместо него пермяки смогут воспользоваться автобусами №14, 50, 54, 64, 67 и 74.
  • №4, 5, 6, 7 и 8 не будут курсировать на участке от станции «Пермь-2» до депо «Красный Октябрь».

Власти региона рекомендуют автомобилистам заранее планировать свой маршрут.

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