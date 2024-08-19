В Перми от сегодня и до конца недели изменится движение всех трамвайных маршрутов

Posted Сегодня, 10:14
Published Сегодня, 10:14
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Updated Сегодня, 10:16
В связи с переобустройством трамвайных путей в районе тоннеля на улице Дзержинского с 18:00 19 августа по 23:59 25 августа будут внесены изменения в движение всех трамвайный маршрутов. Об этом сообщают в городском департаменте транспорта.
Так, трамвайный маршрут №3 с 18:00 19 августа прекратит свою работу. На время приостановки трамвайного движения пассажиры могут воспользоваться автобусными маршрутами №14, 50, 54, 64, 67 и 74, работающими на участке от улицы Локомотивная до проспекта Парковый.
Маршруты №4, 5, 6, 7 и 8 не будут двигаться на участке от станции «Пермь-2» до депо «Красный Октябрь». На этот период часть вагонов будет размещена на охраняемых разворотных кольцах, откуда будет начинаться утренний выпуск и где временно вагоны будут располагаться по окончании вечерних рейсов.
Так, 19 августа маршруты №4 и 5 с 20:00 будут курсировать сообщением «Микрорайон Висим — улица Ленина — улица Борчанинова — станция Бахаревка». Окончание работы обоих маршрутов запланировано на станции «Пермь-2». Трамвайный маршрут №7 после 20:00 будет следовать сообщением «ВРЗ — улица Максима Горького — улица Революции — улица Борчанинова — улица Ленина — ВРЗ». Окончание работы трамвайных маршрутов №6, 7 и 8 запланировано на разворотном кольце «Пермская ярмарка».
В Перми с 00:00 20 августа до 05:00 25 августа будет полностью перекрыто движение транспорта на участке автодороги на ул. Дзержинского, от ул. Строителей до ул. Александровская. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса Прикамья.
Мера введена для обеспечения безопасности дорожного движения при реконструкции проезжей части по ул. Дзержинского и переустройству трамвайных путей в рамках строительства новых тоннелей под Транссибирской магистралью, рассказали в ГКУ «Центр безопасности дорожного движения Пермского края».