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В Перми от сегодня и до конца недели изменится движение всех трамвайных маршрутов

В Перми от сегодня и до конца недели изменится движение всех трамвайных маршрутов

19 августа 2024, 10:14
Фото: properm.ru
Один маршрут вовсе отменят, а еще пять изменят пути движение по городу.

В связи с переобустройством трамвайных путей в районе тоннеля на улице Дзержинского с 18:00 19 августа по 23:59 25 августа будут внесены изменения в движение всех трамвайный маршрутов. Об этом сообщают в городском департаменте транспорта.

Так, трамвайный маршрут №3 с 18:00 19 августа прекратит свою работу. На время приостановки трамвайного движения пассажиры могут воспользоваться автобусными маршрутами №14, 50, 54, 64, 67 и 74, работающими на участке от улицы Локомотивная до проспекта Парковый.

Маршруты №4, 5, 6, 7 и 8 не будут двигаться на участке от станции «Пермь-2» до депо «Красный Октябрь». На этот период часть вагонов будет размещена на охраняемых разворотных кольцах, откуда будет начинаться утренний выпуск и где временно вагоны будут располагаться по окончании вечерних рейсов.

Так, 19 августа маршруты №4 и 5 с 20:00 будут курсировать сообщением «Микрорайон Висим — улица Ленина — улица Борчанинова — станция Бахаревка». Окончание работы обоих маршрутов запланировано на станции «Пермь-2». Трамвайный маршрут №7 после 20:00 будет следовать сообщением «ВРЗ — улица Максима Горького — улица Революции — улица Борчанинова — улица Ленина — ВРЗ». Окончание работы трамвайных маршрутов №6, 7 и 8 запланировано на разворотном кольце «Пермская ярмарка».

В Перми с 00:00 20 августа до 05:00 25 августа будет полностью перекрыто движение транспорта на участке автодороги на ул. Дзержинского, от ул. Строителей до ул. Александровская. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса Прикамья.

Мера введена для обеспечения безопасности дорожного движения при реконструкции проезжей части по ул. Дзержинского и переустройству трамвайных путей в рамках строительства новых тоннелей под Транссибирской магистралью, рассказали в ГКУ «Центр безопасности дорожного движения Пермского края».

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