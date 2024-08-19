В Перми от сегодня и до конца недели изменится движение всех трамвайных маршрутов

Маршруты №4, 5, 6, 7 и 8 не будут двигаться на участке от станции «Пермь-2» до депо «Красный Октябрь». На этот период часть вагонов будет размещена на охраняемых разворотных кольцах, откуда будет начинаться утренний выпуск и где временно вагоны будут располагаться по окончании вечерних рейсов.