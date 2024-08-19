В Перми открытие нового боулинга состоится осенью

Сначала в торговом центре планируют открыть боулинг, а после «Атриум-ивент бар». Теперь в центре города будет место не только место, где можно покатать шары, но и большая интерактивная площадка для выступлений и мероприятий, например, для проведения стендапов. Отмечается, что в одном зале сможет разместиться от 80 до 100 человек, а другой рассчитан на 60 посетителей.