В Перми открытие нового боулинга состоится осенью

Posted Сегодня, 11:09
Published Сегодня, 11:09
Modified Сегодня, 11:11
Updated Сегодня, 11:11
Открытие нового боулинга в ТЦ «Колизей Атриум» вновь перенесли. Его планируют открыть только в сентябре. В здании смогут разместиться более ста гостей, сообщает телеграм-канал «Большая Пермь».
Сначала в торговом центре планируют открыть боулинг, а после «Атриум-ивент бар». Теперь в центре города будет место не только место, где можно покатать шары, но и большая интерактивная площадка для выступлений и мероприятий, например, для проведения стендапов. Отмечается, что в одном зале сможет разместиться от 80 до 100 человек, а другой рассчитан на 60 посетителей.
Руководитель боулинга Михаил Беляев отметил, что «обустраивать интерактивные зоны будут сразу несколько компаний, в том числе и ООО „Центр“. Кроме того, открытие боулинга перенесли ввиду трудностей с поставкой оборудования». Сейчас единственный боулинг-центр расположен в Закамске.