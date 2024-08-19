В Перми реконструируют историческое училище имени Александра II

Однако основная задача проекта — сохранить действующий облик здания с учетом историко-архивных и библиографических исследований. Поэтому сейчас в здании проводится ремонт и реставрация его фасадов, а также частичная замена окон и дверей. Что касается цветовой палитры, то цоколь покрасят в светло-серый цвет, а наружные стены — в белый. Как отмечает подрядчик, он не станет менять территорию здания и его внутреннее убранство.