В Перми реконструируют историческое училище имени Александра II

Posted Сегодня, 09:29
Published Сегодня, 09:29
Modified Сегодня, 09:31
Updated Сегодня, 09:31
Проект по сохранению исторического здания «Училище начальное имени Александра II» по ул. Советской, 96 в Перми получила одобрение от государственной историко-культурной экспертизы. Документ опубликовали на сайте Госинспекции по охране объектов культурного наследия Пермского края, на это обратило внимание издание «Новый компаньон».
Разработкой проекта здания занялось пермское ООО «Евразия-Сервис» по заказу МАУ ДО «Дворец детского творчества», филиал которого расположен в здании.
В ходе проверки строения, подрядчик отметил, что техническое состояние цоколя, наружных стен, а также дверей и окон в норме, и сейчас здание училища готово к эксплуатации. Также в ходе анализа документов здания, его внешнего вида, дефектов и повреждений, подрядчик решил сделать в нем косметический ремонт, но с сохранением его первоначального вида.
Однако основная задача проекта — сохранить действующий облик здания с учетом историко-архивных и библиографических исследований. Поэтому сейчас в здании проводится ремонт и реставрация его фасадов, а также частичная замена окон и дверей. Что касается цветовой палитры, то цоколь покрасят в светло-серый цвет, а наружные стены — в белый. Как отмечает подрядчик, он не станет менять территорию здания и его внутреннее убранство.
Отметим, что последний раз здание ремонтировали в 2018 году. Тогда подрядчиком выступила строительная фирма «Пермстроймет+». Сумма договора составила 6,9 млн руб. Также подрядчик обновил стены, фундамент и крышу здания.