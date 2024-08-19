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Updated Сегодня, 06:15

В Перми здание детского пульмонологического санатория «Светлана» передадут РПЦ

В Перми здание детского пульмонологического санатория отдадут под православный лагерь

19 августа 2024, 06:10
Фото: Google Maps

В Перми здание детского пульмонологического санатория «Светлана» передадут РПЦ

В санатории планируют построить воскресную школу и православный лагерь.
Сюжет
Рпц

Власти Прикамья предложили исключить здание детского пульмонологического санатория «Светлана» на ул. Пристанционной, 37 и соседнее здание водокачки на станции Бахаревка из плана приватизации госимущества. Там построят воскресную школу. Информация об этом стала известна из законопроекта на сайте Заксобрания Пермского края, сообщает «Коммерсант-Прикамье».

Из пояснительной записки стало известно, что объекты сначала хотели приватизировать через аукцион, а теперь хотят передать для нужд Богородице-Казанского Серафимо-Алексеевского женского монастыря. Главной целью такой передачи послужит обустройство в учреждении воскресной школы и православного детского лагеря. Также отмечается, что новые владельцы монастыря будут нести расходы за его содержание и восстановление.

Отметим, что правительство Пермского края внесло пустующее здание санатория «Светлана», а также здание водокачки и территорию рядом с ним в план приватизации госимущества на 2022–2024 годы. Здание санатория занимает площадь в 1,4 тыс кв. м., а водокачки — 24,8 кв. м. Общая площадь участка равна 1,32 га. Территория предназначена под комплекс зданий санатория.

Сейчас санаторий «Светлана» располагается по другому адресу — ул. Танцорова, 14 в Кировском районе Перми. В конце июля там завершилась лагерная смена.

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#Пермь#Детский лагерь#Приватизация#Рпц#Прикамье#Православие#Монастырь#Санаторий#Воскресная школа
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