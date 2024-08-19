В Перми здание детского пульмонологического санатория отдадут под православный лагерь

Posted Сегодня, 06:10
Published Сегодня, 06:10
Modified Сегодня, 06:15
Updated Сегодня, 06:15
Власти Прикамья предложили исключить здание детского пульмонологического санатория «Светлана» на ул. Пристанционной, 37 и соседнее здание водокачки на станции Бахаревка из плана приватизации госимущества. Там построят воскресную школу. Информация об этом стала известна из законопроекта на сайте Заксобрания Пермского края, сообщает «Коммерсант-Прикамье».
Из пояснительной записки стало известно, что объекты сначала хотели приватизировать через аукцион, а теперь хотят передать для нужд Богородице-Казанского Серафимо-Алексеевского женского монастыря. Главной целью такой передачи послужит обустройство в учреждении воскресной школы и православного детского лагеря. Также отмечается, что новые владельцы монастыря будут нести расходы за его содержание и восстановление.
Отметим, что правительство Пермского края внесло пустующее здание санатория «Светлана», а также здание водокачки и территорию рядом с ним в план приватизации госимущества на 2022–2024 годы. Здание санатория занимает площадь в 1,4 тыс кв. м., а водокачки — 24,8 кв. м. Общая площадь участка равна 1,32 га. Территория предназначена под комплекс зданий санатория.
Сейчас санаторий «Светлана» располагается по другому адресу — ул. Танцорова, 14 в Кировском районе Перми. В конце июля там завершилась лагерная смена.