В Перми здание детского пульмонологического санатория отдадут под православный лагерь

Из пояснительной записки стало известно, что объекты сначала хотели приватизировать через аукцион, а теперь хотят передать для нужд Богородице-Казанского Серафимо-Алексеевского женского монастыря. Главной целью такой передачи послужит обустройство в учреждении воскресной школы и православного детского лагеря. Также отмечается, что новые владельцы монастыря будут нести расходы за его содержание и восстановление.