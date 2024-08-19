В Пермский край придет долгожданное потепление

Posted Сегодня, 03:30
Published Сегодня, 03:30
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На этой неделе в Прикамье ожидается потепление. Дождей будет меньше, но тем не менее они будут каждый день, об этом сообщает научно-популярный проект «Метеоролог и я». Средняя дневная температура воздуха составит порядка +20°C, ночная — +7…+12°C, при этом в низинах при прояснениях на пару градусов ниже.
По словам синоптиков, температурный фон будет находиться в рамках климатической нормы, однако на севере края возможно превышение до +1,5°C. Сегодня, 19 августа, в Пермском крае прогнозируется небольшой дождь, в некоторых районах — умеренный. Возможны грозы. Днем температура воздуха прогреется до +16…+21°C. Ветер западный, северо-западный 3-8 м/с.
Завтра, 20 августа, температура воздуха ночью составит +7…+12°C, а днём — +17…+22°C. Погода будет облачной, но с прояснениями. Ожидается кратковременный дождь, а ночью и утром — туман. Ветер западный 3-8 м/с.
В среду, 21 августа, на территории регина будет также облачно, местами пройдет дождь, в некоторых районах возможен и ливень. Ночью воздух прогреется всего до +10…+15°C, а днем — до +14…+19°C. Ветер северо-западный 4-9 м/с с порывами до 14 м/с.
В четверг, 22 августа, метеорологи обещают небольшой дождь, местами возможны ливни и грозы. Температура воздуха ночью составит +8…+13°C, днём — +14…+19°C. Ветер северный 5-10 м/с с порывами до 15 м/с.
В пятницу, прогнозируется уже переменная облачность, осадки останутся. Ночью и утром местами вероятен туман. Температура воздуха в Прикамье ночью составит +7…+12°C, а днём — +16…+21°C. Ветер северо-западный 3-8 м/с.
Как сообщают эксперты, по предварительным данным, в выходные погода сильно не изменится. Могут также пройти небольшие и умеренные дожди, температура ночью +7…+12°C, днём около +20°C.