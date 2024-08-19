В Пермский край придет долгожданное потепление

На этой неделе в Прикамье ожидается потепление. Дождей будет меньше, но тем не менее они будут каждый день, об этом сообщает научно-популярный проект «Метеоролог и я». Средняя дневная температура воздуха составит порядка +20°C, ночная — +7…+12°C, при этом в низинах при прояснениях на пару градусов ниже.