В Пермском крае не хватает 800 педагогов

Posted Сегодня, 13:12
Published Сегодня, 13:12
Modified Сегодня, 13:14
Updated Сегодня, 13:14
В Пермском крае к 1 сентября 2024 не хватает более 800 учителей. Об этом рассказала министр образования и науки Пермского края Раиса Кассина в интервью интернет-порталу «РБК-Пермь».
«В первую очередь это связано с тем, что большинство педагогов уходят на пенсию. При этом из Пермского педагогического университета и педучилищ выпускается около 1,7 тысяч новоиспеченных учителей. Поэтому если хотя бы часть из них пойдет в школы, то мы закроем проблему нехватки кадров», — рассказывает глава ведомства.
Также одним из факторов, влияющих на нехватку педсостава, является переизбыток педагогов начальной школы и допобразования. В то время как на рынке Прикамья нужны именно квалифицированные узконаправленные кадры — учителя математики, физики, а также русского и иностранных языков.
«Сейчас мы делаем многое, чтобы привлекать новые кадры в школы. Дефицит мы сможем восполнить. Например, путем повышения стипендии педагогам, которые хотят стать учителями физики, биологии или математики. Добавим из порядка 10 тыс. рублей сверху. Также в регионе активно продвигается программа „Земский учитель“ для тех, кто собирается работать в отдаленных районах Пермского края. Там платят 1 млн рублей за переезд», — отмечает Раиса Кассина
Сейчас уже порядка 108 педагогов из других регионов нашли работу в Перми благодаря этой программе. Также министерство образования приобрело автомобили и наняло водителей, чтобы учителя могли ездить в отдаленные территории.
Ранее в Прикамье молодым педагогам планировали увеличить выплаты до 100 тыс. рублей. Такие изменения в региональный закон об образовании внес губернатор Прикамья Дмитрий Махонин.