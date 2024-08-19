В Пермском крае не хватает 800 педагогов

«В первую очередь это связано с тем, что большинство педагогов уходят на пенсию. При этом из Пермского педагогического университета и педучилищ выпускается около 1,7 тысяч новоиспеченных учителей. Поэтому если хотя бы часть из них пойдет в школы, то мы закроем проблему нехватки кадров», — рассказывает глава ведомства.