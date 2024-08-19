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Published Сегодня, 13:12

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Updated Сегодня, 13:14

В Пермском крае не хватает 800 педагогов

В Пермском крае не хватает 800 педагогов

19 августа 2024, 13:12
Фото: Kandinsky
Нужны учителя математики, физики, а также русского и иностранных языков.

В Пермском крае к 1 сентября 2024 не хватает более 800 учителей. Об этом рассказала министр образования и науки Пермского края Раиса Кассина в интервью интернет-порталу «РБК-Пермь».

«В первую очередь это связано с тем, что большинство педагогов уходят на пенсию. При этом из Пермского педагогического университета и педучилищ выпускается около 1,7 тысяч новоиспеченных учителей. Поэтому если хотя бы часть из них пойдет в школы, то мы закроем проблему нехватки кадров», — рассказывает глава ведомства.

Также одним из факторов, влияющих на нехватку педсостава, является переизбыток педагогов начальной школы и допобразования. В то время как на рынке Прикамья нужны именно квалифицированные узконаправленные кадры — учителя математики, физики, а также русского и иностранных языков.

«Сейчас мы делаем многое, чтобы привлекать новые кадры в школы. Дефицит мы сможем восполнить. Например, путем повышения стипендии педагогам, которые хотят стать учителями физики, биологии или математики. Добавим из порядка 10 тыс. рублей сверху. Также в регионе активно продвигается программа „Земский учитель“ для тех, кто собирается работать в отдаленных районах Пермского края. Там платят 1 млн рублей за переезд», — отмечает Раиса Кассина

Сейчас уже порядка 108 педагогов из других регионов нашли работу в Перми благодаря этой программе. Также министерство образования приобрело автомобили и наняло водителей, чтобы учителя могли ездить в отдаленные территории.

Ранее в Прикамье молодым педагогам планировали увеличить выплаты до 100 тыс. рублей. Такие изменения в региональный закон об образовании внес губернатор Прикамья Дмитрий Махонин.

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#Образование#Пермский край#Вакансии#Прикамье#Стипендия#Педагоги#Учителя#Нехватка кадров
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