В Прикамье упали продажи автомобилей марки «Москвич»

В Пермском крае за июль 2024 снизились продажи автомобилей марки «Москвич». Как отмечает профессиональное автосообщество «Автомаркетолог», за прошлый месяц зарегистрировали всего 42 автомобиля, в то время как в прошлом году в июле их было 57. При этом, доля всех легковых зарегистрированных «Москвичей» составила 3,6%, пишет «Коммерсант Прикамье» со ссылкой на сообщество.