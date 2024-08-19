properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:43

Published Сегодня, 07:43

Modified Сегодня, 07:45

Updated Сегодня, 07:45

В Прикамье упали продажи автомобилей марки «Москвич»

В Прикамье упали продажи автомобилей марки «Москвич»

19 августа 2024, 07:43
Фото: 1MI
За июль в регионе зарегистрировали всего 42 автомобиля.

В Пермском крае за июль 2024 снизились продажи автомобилей марки «Москвич». Как отмечает профессиональное автосообщество «Автомаркетолог», за прошлый месяц зарегистрировали всего 42 автомобиля, в то время как в прошлом году в июле их было 57. При этом, доля всех легковых зарегистрированных «Москвичей» составила 3,6%, пишет «Коммерсант Прикамье» со ссылкой на сообщество.

АО «Московский автомобильный завод „Москвич“» создали на базе завода «Рено Россия». Последний перешел во владение правительства Москвы после ухода компании Renault с рынка. А в ноябре 2022 предприятие получило второе дыхание.

Сейчас на нем производят новые российские кроссоверы «Москвич» в двух комплектациях — «Москвич-3» и электрокар «Москвич-3е», которые спроектированы на базе китайского кроссовера Jac. Как отмечается, поставка новых авто стартовала еще в декабре. А первые дилерские центры сначала открылись в столице. Чуть позже, в конце января, новенькие «Москвичи» появились и на авторынке Перми.

Ранее сообщалось, что в Прикамье возможен спад продаж на авторынке из-за надбавок по автокредитам для высокозакредитованных граждан. Как отметили эксперты, в ближайшие полгода выдача автокредитов серьезно скажется на пермском авторынке.

Читайте также:
Жители Прикамья покупают вторичное жилье в четыре раза чаще первичногоСтали известны самые опасные и аварийные трассы Пермского краяВ Прикамье 12 августа простятся с погибшим на СВО Василием Павловым
#Пермский край#Прикамье#Электрокар#Москвич#Авторынок#Renault#Продажи автомобилей#Рено Россия#Российские кроссоверы#Jac#Дилерские центры#Надбавки по автокредитам
Подпишитесь
Как получить деньги за плохой товар? А клиент всегда прав? Интервью с экспертом
Сегодня, 03:00
Бывший главный пристав попросил вернуть его в пермское СИЗО
Сегодня, 07:16
Борт, летевший из Сахалина в Москву, сел в Перми из-за тяжелобольного пассажира
Сегодня, 07:20
В Перми здание детского пульмонологического санатория отдадут под православный лагерь
Сегодня, 06:10
Осужденные будут отмывать нелегальные граффити со стен Перми
Сегодня, 06:51
В Пермский край придет долгожданное потепление
Сегодня, 03:30