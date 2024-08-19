В Прикамье упали продажи автомобилей марки «Москвич»

Posted Сегодня, 07:43
Published Сегодня, 07:43
Modified Сегодня, 07:45
Updated Сегодня, 07:45
В Пермском крае за июль 2024 снизились продажи автомобилей марки «Москвич». Как отмечает профессиональное автосообщество «Автомаркетолог», за прошлый месяц зарегистрировали всего 42 автомобиля, в то время как в прошлом году в июле их было 57. При этом, доля всех легковых зарегистрированных «Москвичей» составила 3,6%, пишет «Коммерсант Прикамье» со ссылкой на сообщество.
АО «Московский автомобильный завод „Москвич“» создали на базе завода «Рено Россия». Последний перешел во владение правительства Москвы после ухода компании Renault с рынка. А в ноябре 2022 предприятие получило второе дыхание.
Сейчас на нем производят новые российские кроссоверы «Москвич» в двух комплектациях — «Москвич-3» и электрокар «Москвич-3е», которые спроектированы на базе китайского кроссовера Jac. Как отмечается, поставка новых авто стартовала еще в декабре. А первые дилерские центры сначала открылись в столице. Чуть позже, в конце января, новенькие «Москвичи» появились и на авторынке Перми.
Ранее сообщалось, что в Прикамье возможен спад продаж на авторынке из-за надбавок по автокредитам для высокозакредитованных граждан. Как отметили эксперты, в ближайшие полгода выдача автокредитов серьезно скажется на пермском авторынке.