В Прикамье в ходе ДТП на автодороге М-7 скончался пассажир иномарки

Предполагаемый нарушитель был обнаружен сотрудниками Госавтоинспекции. Мужчина проигнорировал просьбу остановиться, после чего увеличил скорость движения и выехал на автодорогу М-7 «Волга». Иномарка под управлением 38-летнего водителя врезалась с автомобилем «Вольво» с полуприцепом, который двигался в попутном направлении в сторону краевой столицы. Вследствие удара «Опель Астра» отбросило на полосу встречного движения, где произошло столкновение с машиной «Фав».