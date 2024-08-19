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В Прикамье в ходе ДТП на автодороге М-7 скончался пассажир иномарки

В Прикамье в ходе ДТП на автодороге М-7 скончался пассажир иномарки

19 августа 2024, 07:47
Фото: Госавтоинспекция Прикамья
Обстоятельства инцидента уточняются.
Сюжет
Дтп

Вчера, 18 августа около 2:00, в ходе автоаварии в Прикамье скончался пассажир автомобиля «Опель Астра». Сообщения граждан об инциденте поступили в полицию межмуниципального отдела МВД России «Очерский». По словам пермяков, пьяный водитель иномарки совершил дорожно-транспортное происшествие у кафе, в результате чего автомобили получили механические повреждения.

Предполагаемый нарушитель был обнаружен сотрудниками Госавтоинспекции. Мужчина проигнорировал просьбу остановиться, после чего увеличил скорость движения и выехал на автодорогу М-7 «Волга». Иномарка под управлением 38-летнего водителя врезалась с автомобилем «Вольво» с полуприцепом, который двигался в попутном направлении в сторону краевой столицы. Вследствие удара «Опель Астра» отбросило на полосу встречного движения, где произошло столкновение с машиной «Фав».

Так, водитель иномарки получил различные травмы, его пассажир скончался. Водитель «Опель Астра» отказался от прохождения медицинского свидетельствования на состояние опьянения. В отношении жителя Прикамья были составлены административные материалы по различным статьям кодекса РФ об административных нарушениях.

Автомобиль сейчас находится на спецстоянке. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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#Дтп#Авария#Прикамье#Госавтоинспекция#Опьянение#Автодорога#Административное нарушение
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