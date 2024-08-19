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В Прикамье заболеваемость коронавирусом увеличилась в 1,5 раза

В Прикамье заболеваемость коронавирусом увеличилась в 1,5 раза

19 августа 2024, 09:39
Фото: Изображение Midjourney
За прошедшую неделю на территории региона было выявлено 259 случаев заболевания коронавирусом.

За прошедшую неделю, с 12 по 18 августа, в Пермском крае было выявлено 259 случаев заболевания COVID-19, это в 1,5 раза больше чем в период с 5 по 11 августа (170 случаев). Об этом сообщили в пресс-службе регионального Управления Роспотребнадзора.

Всего на территории Прикамья с начала пандемии выявлено 510996 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. В краевой столице за последнюю неделю были зарегистрированы 134 случая, это 51,7% от общего количества заболевших.

Как рассказали в краевом ведомстве, в структуре лабораторно исследованных проб за последние три месяца в 100% идентифицируется вариант «омикрон».

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#Коронавирус#COVID-19#Роспотребнадзор#Омикрон
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