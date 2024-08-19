В Прикамье заболеваемость коронавирусом увеличилась в 1,5 раза

За прошедшую неделю, с 12 по 18 августа, в Пермском крае было выявлено 259 случаев заболевания COVID-19, это в 1,5 раза больше чем в период с 5 по 11 августа (170 случаев). Об этом сообщили в пресс-службе регионального Управления Роспотребнадзора.