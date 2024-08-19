В программу ВЭФ-2024 войдут 100 мероприятий по развитию Дальнего Востока и АТР

Posted Сегодня, 12:11
Published Сегодня, 12:11
Modified Сегодня, 12:11
Updated Сегодня, 12:11
Более ста деловых мероприятий войдут в программу ВЭФ в этом году. Они будут посвящены актуальным вопросам, в том числе сотрудничеству с другими государствами, развитию транспортной инфраструктуры, социальный сферы, технологиям, пишет vostokmedia.com.
Организатор мероприятия — Фонд Росконгресс. Информационным партнером форума выступит медиахолдинг 1MI.
Как отметил зампредседателя Правительства РФ, полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, ВЭФ является значимой площадкой в плане продвижения стратегических инициатив Российской Федерации на Востоке.
Развитие макрорегиона включает в себя такие задачи, как строительство автомагистралей, железнодорожных путей, энергетических мощностей, освоение Северного морского пути. В субъектах Дальневосточного федерального округа действуют уникальные меры поддержки, такие как преференциальный режим на Курилах, свободный порт Владивосток, территории опережающего развития, а также программы «Дальневосточная ипотека» и «Дальневосточный гектар». Трутнев назвал ВЭФ площадкой для укрепления связей с дружественными государствами. Он подчеркнул, что Россия готова к сотрудничеству и открыта для инвесторов.
Мероприятия форума распределены на семь тематических блоков. В их числе «Новые контуры международного сотрудничества» и «Транспорт и логистика: новые маршруты». Помимо этого, в программу входит блок «Технологии независимости», в рамках которого будут обсуждаться вопросы, связанные с развитием судостроения в России, промышленной робототехникой, цифровой безопасностью. Перспективы развития малого предпринимательства, сельского хозяйства и туристической сферы в ДФО будут обсуждаться в рамках трека «Россия дальневосточная». Помимо этого, планируется усовершенствовать действующие в макрорегионе программы «Дальневосточная ипотека» и «Дальневосточный гектар».
На ВЭФ-2024 пройдет обсуждение механизмов и практик комплексного развития территорий. В повестку встречи войдут и вопросы формирования комфортной городской среды. Помимо этого, в ходе ВЭФ пройдут бизнес-диалоги с участием представителей российского предпринимательского сообщества и партнеров из Индии, КНР, государств АСЕАН. Все это позволяет говорить о том, что ВЭФ является площадкой для укрепления связей России с дружественными странами.
На площадке ВЭФ будет работать выставка под названием «Улица Дальнего Востока», где можно будет ознакомиться с регионами ДФО.