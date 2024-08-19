В программу ВЭФ-2024 войдут 100 мероприятий по развитию Дальнего Востока и АТР

Мероприятия форума распределены на семь тематических блоков. В их числе «Новые контуры международного сотрудничества» и «Транспорт и логистика: новые маршруты». Помимо этого, в программу входит блок «Технологии независимости», в рамках которого будут обсуждаться вопросы, связанные с развитием судостроения в России, промышленной робототехникой, цифровой безопасностью. Перспективы развития малого предпринимательства, сельского хозяйства и туристической сферы в ДФО будут обсуждаться в рамках трека «Россия дальневосточная». Помимо этого, планируется усовершенствовать действующие в макрорегионе программы «Дальневосточная ипотека» и «Дальневосточный гектар».