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Published Сегодня, 12:13

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Updated Сегодня, 12:14

Валерий Сухих рассказал о повестке пленарного заседания краевого парламента

Валерий Сухих рассказал о повестке пленарного заседания краевого парламента

19 августа 2024, 12:13
Фото: пресс-служба Законодательного собрания Пермского края
В четверг, 22 августа, пройдет первое заседание осенней сессии Законодательного собрания Пермского края.

«Межсессионный перерыв большинство депутатов использовали для работы в округах, встреч с жителями, подведения итогов и получения новых наказов от избирателей. Возвращаемся к законотворчеству. Осенняя сессия обещает быть насыщенной. Традиционно она знаменует начало нового бюджетного цикла. Не буду забегать вперед, остановлюсь на ключевых вопросах августовского заседания», — говорит председатель Законодательного собрания Пермского края Валерий Сухих.

На этой неделе в первом чтении депутатский корпус рассмотрит законопроект о мерах поддержки для ученых Прикамья. Губернатор Дмитрий Махонин предложил увеличить ежемесячную выплату для докторов наук. Сегодня предельный размер выплаты составляет 20 тыс. рублей. В случае принятия законопроекта он составит 30 тыс. рублей с января 2025 года.

Значительное увеличение региональной поддержки продиктовано повсеместной востребованностью в людях, чей ежедневный труд обеспечивает развитие значимых научных направлений.

Еще одну значимую инициативу губернатора Дмитрия Махонина, направленную на поддержку подготовки кадров, которую депутатский корпус в первом чтении единогласно одобрил на июньском заседании, рассмотрят во втором чтении. Напомним, глава региона предложил предоставлять инвестиционный налоговый вычет организациям, которые безвозмездно передали свое имущество образовательным организациям среднего профессионального образования — участникам федерального проекта «Профессионалитет».

Накануне второго чтения профильный комитет поддержал значимое дополнение к проекту закона. Так, принятые поправки расширяют перечень основных образовательных программ. Благодаря этому применение льготы будет возможно при передаче имущества не только учреждениям СПО, но также школам и высшим учебным заведениям. Во втором чтении проект закона будет рассмотрен на предстоящем заседании.

Также на заседании парламентарии учтут федеральные нововведения, которые касаются некоммерческого сектора. Речь идёт о дополнении перечня видов деятельности, позволяющих НКО получать государственную поддержку. В него включают социально ориентированные НКО в сфере поддержки семьи, материнства, отцовства и детства. К ним также относятся организации, которые развивают систему устройства детей, оставшихся без попечения родителей, в семью.

Особое внимание на заседании будет уделено теме здравоохранения и здоровья жителей Пермского края. Парламентариям представят два доклада по итогам 2023 года: отчет о реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и доклад о состоянии здоровья населения и санитарно-эпидемиологическом благополучии в Прикамье.

В рамках «правительственного часа» депутатам расскажут о подготовке региона к новому отопительному сезону. Информацию представит министр ЖКХ и благоустройства Пермского края Артем Балахнин. С информацией о деятельности Управления Федерального казначейства по Пермскому краю выступит руководитель ведомства Марина Бобкова.

#Политика#Законодательное собрание#Валерий сухих
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