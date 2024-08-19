Валерий Сухих рассказал о повестке пленарного заседания краевого парламента

Накануне второго чтения профильный комитет поддержал значимое дополнение к проекту закона. Так, принятые поправки расширяют перечень основных образовательных программ. Благодаря этому применение льготы будет возможно при передаче имущества не только учреждениям СПО, но также школам и высшим учебным заведениям. Во втором чтении проект закона будет рассмотрен на предстоящем заседании.