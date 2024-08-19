Валерий Сухих рассказал о повестке пленарного заседания краевого парламента

Posted Сегодня, 12:13
Published Сегодня, 12:13
Modified Сегодня, 12:14
Updated Сегодня, 12:14
«Межсессионный перерыв большинство депутатов использовали для работы в округах, встреч с жителями, подведения итогов и получения новых наказов от избирателей. Возвращаемся к законотворчеству. Осенняя сессия обещает быть насыщенной. Традиционно она знаменует начало нового бюджетного цикла. Не буду забегать вперед, остановлюсь на ключевых вопросах августовского заседания», — говорит председатель Законодательного собрания Пермского края Валерий Сухих.
На этой неделе в первом чтении депутатский корпус рассмотрит законопроект о мерах поддержки для ученых Прикамья. Губернатор Дмитрий Махонин предложил увеличить ежемесячную выплату для докторов наук. Сегодня предельный размер выплаты составляет 20 тыс. рублей. В случае принятия законопроекта он составит 30 тыс. рублей с января 2025 года.
Значительное увеличение региональной поддержки продиктовано повсеместной востребованностью в людях, чей ежедневный труд обеспечивает развитие значимых научных направлений.
Еще одну значимую инициативу губернатора Дмитрия Махонина, направленную на поддержку подготовки кадров, которую депутатский корпус в первом чтении единогласно одобрил на июньском заседании, рассмотрят во втором чтении. Напомним, глава региона предложил предоставлять инвестиционный налоговый вычет организациям, которые безвозмездно передали свое имущество образовательным организациям среднего профессионального образования — участникам федерального проекта «Профессионалитет».
Накануне второго чтения профильный комитет поддержал значимое дополнение к проекту закона. Так, принятые поправки расширяют перечень основных образовательных программ. Благодаря этому применение льготы будет возможно при передаче имущества не только учреждениям СПО, но также школам и высшим учебным заведениям. Во втором чтении проект закона будет рассмотрен на предстоящем заседании.
Также на заседании парламентарии учтут федеральные нововведения, которые касаются некоммерческого сектора. Речь идёт о дополнении перечня видов деятельности, позволяющих НКО получать государственную поддержку. В него включают социально ориентированные НКО в сфере поддержки семьи, материнства, отцовства и детства. К ним также относятся организации, которые развивают систему устройства детей, оставшихся без попечения родителей, в семью.
Особое внимание на заседании будет уделено теме здравоохранения и здоровья жителей Пермского края. Парламентариям представят два доклада по итогам 2023 года: отчет о реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и доклад о состоянии здоровья населения и санитарно-эпидемиологическом благополучии в Прикамье.
В рамках «правительственного часа» депутатам расскажут о подготовке региона к новому отопительному сезону. Информацию представит министр ЖКХ и благоустройства Пермского края Артем Балахнин. С информацией о деятельности Управления Федерального казначейства по Пермскому краю выступит руководитель ведомства Марина Бобкова.