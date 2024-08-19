Жители Перми смогут выбрать название для новой остановки в Индустриальном районе

В Перми стартовало голосование по выбору названия для новой остановки общественного транспорта, который будет построен в рамках строительства перехода Карпинского-Столбовая-Крисанова. Остановочный комплекс для автобусов и трамваев разместится на пересечении улиц Крисанова и Пушкина. После строительства нового моста через реку Данилиха местоположение трамвайной линии будет изменено, что приведет к появлению дополнительной остановки, отмечают в мэрии.