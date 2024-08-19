Жители Перми смогут выбрать название для новой остановки в Индустриальном районе

Posted Сегодня, 16:12
Published Сегодня, 16:12
Modified Сегодня, 16:48
Updated Сегодня, 16:48
В Перми стартовало голосование по выбору названия для новой остановки общественного транспорта, который будет построен в рамках строительства перехода Карпинского-Столбовая-Крисанова. Остановочный комплекс для автобусов и трамваев разместится на пересечении улиц Крисанова и Пушкина. После строительства нового моста через реку Данилиха местоположение трамвайной линии будет изменено, что приведет к появлению дополнительной остановки, отмечают в мэрии.
Жители Перми в ходе опроса могут выбрать наиболее подходящее название для нового остановочного пункта. Например, «Данилиха», «Улица Подгорная», «Речная». Можно выбрать несколько вариантов ответов или предложить свой вариант.
Голосование продлится до 1 сентября. Проголосовать можно следующими способами:
Как сообщает департамент дорог и транспорта администрации Перми, временно изменено место высадки пассажиров на конечной остановке автобуса маршрута №13. Причина изменений связана с дорожными работами. В сторону центра города маршрут будет останавливаться на улице Белинского в районе бульвара Советской Армии.