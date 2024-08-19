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Updated Сегодня, 16:48

Жители Перми смогут выбрать название для новой остановки в Индустриальном районе

Жители Перми смогут выбрать название для новой остановки в Индустриальном районе

19 августа 2024, 16:12
Фото: администрация Перми
Она появится благодаря строительству нового моста через реку Данилиха.

В Перми стартовало голосование по выбору названия для новой остановки общественного транспорта, который будет построен в рамках строительства перехода Карпинского-Столбовая-Крисанова. Остановочный комплекс для автобусов и трамваев разместится на пересечении улиц Крисанова и Пушкина. После строительства нового моста через реку Данилиха местоположение трамвайной линии будет изменено, что приведет к появлению дополнительной остановки, отмечают в мэрии.

Жители Перми в ходе опроса могут выбрать наиболее подходящее название для нового остановочного пункта. Например, «Данилиха», «Улица Подгорная», «Речная». Можно выбрать несколько вариантов ответов или предложить свой вариант.

Голосование продлится до 1 сентября. Проголосовать можно следующими способами:

  • на портале «Госуслуги» по ссылке;
  • на официальном сайте администрации Перми через баннер «Мой выбор, моё будущее».

Как сообщает департамент дорог и транспорта администрации Перми, временно изменено место высадки пассажиров на конечной остановке автобуса маршрута №13. Причина изменений связана с дорожными работами. В сторону центра города маршрут будет останавливаться на улице Белинского в районе бульвара Советской Армии.

#Пермская езда#Пермь#Транспорт#Общественный транспорт
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