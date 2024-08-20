Авито Работа: пермяки получали повышение или прибавку к зарплате около 1,4 лет назад

При этом пермяки, которые хотели бы повысить свой уровень зарплаты, чаще всего готовы пройти обучение или курсы повышения квалификации, чтобы зарабатывать больше (33%) — этот ответ наиболее характерен для специалистов среднего звена (36%). Также опрошенные сообщали, что ради повышения зарплаты готовы взять на себя дополнительные задачи и обязанности (47%) — этот вариант отмечали заместители директоров (36%), руководители отделов (35%) и старшие специалисты (31%). Еще один популярный вариант — сменить должность или отдел внутри компании ради карьерного роста. На это готовы 20% пермяков — чаще других такой вариант отмечали старшие специалисты (34%), руководители отделов (28%) и специалисты среднего звена (25%).