Авито Работа: пермяки получали повышение или прибавку к зарплате около 1,4 лет назад

Posted Сегодня, 13:17
Published Сегодня, 13:17
Modified Сегодня, 13:19
Updated Сегодня, 13:19
31% респондентов отметили, что они продвинулись по карьерной лестнице или получили повышение зарплаты менее полугода назад, а 21% заявили, что это случилось в течение последнего года. 17% пермяков последний раз получали повышение 1–2 года назад, 7% — 3–4 года назад и еще 4% — более 5 лет назад. 4–5 лет назад свою последнюю прибавку к зарплате или повышение получили только 1% опрошенных.
В среднем наиболее недавние прибавки к зарплате или повышение в должности получали специалисты из IT и телекома (около 1,26 года назад), производства и сырья, а также представители индустрии фитнеса и салонов красоты (около 1,33 года и 1,35 года назад соответственно).
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ТОП-5 сфер деятельности, где недавно повышали сотрудников или давали прибавку к зарплате
|
|
Сфера деятельности
|
Среднее количество лет, прошедших со времени последнего повышения/прибавки к зарплате
|
IT, интернет, телеком
|
1,26
|
Производство, сырьё
|
1,33
|
Фитнес, салоны красоты
|
1,35
|
Транспорт, логистика, доставка
|
1,41
|
Автомобильный бизнес
|
1,42
42% работающих пермяков отметили, что полностью или скорее довольны своим доходом. Среди них в среднем больше молодежи 18-24 лет (52%) и 24-34 лет (45%).
При этом пермяки, которые хотели бы повысить свой уровень зарплаты, чаще всего готовы пройти обучение или курсы повышения квалификации, чтобы зарабатывать больше (33%) — этот ответ наиболее характерен для специалистов среднего звена (36%). Также опрошенные сообщали, что ради повышения зарплаты готовы взять на себя дополнительные задачи и обязанности (47%) — этот вариант отмечали заместители директоров (36%), руководители отделов (35%) и старшие специалисты (31%). Еще один популярный вариант — сменить должность или отдел внутри компании ради карьерного роста. На это готовы 20% пермяков — чаще других такой вариант отмечали старшие специалисты (34%), руководители отделов (28%) и специалисты среднего звена (25%).
Для повышения своего дохода опрошенные также отмечали возможность взять сверхурочную работу (5%), переехать в другой город или страну ради карьеры (17%), придумать способ, который поможет повысить доход или снизить расходы компании (5%), взять больше ответственности и самостоятельно реализовать крупный проект (7%) и выполнять больше менеджерских функций по коммуникации в команде и обучению новых сотрудников (11%).