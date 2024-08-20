билайн запустил детские сим-карты с бесплатной защитой от спама и мошенников

Алексей Карев, директор по продуктовому маркетингу билайна: «билайн заботится о безопасности своих клиентов, в том числе и о самых маленьких. Дети — уязвимая категория, требующая особой заботы и внимания. Мы создали решение, которое не только оградит юных пользователей от звонков спамеров и мошенников, но и даст родителям уверенность в безопасности своих детей, вне зависимости от того, какой гаджет у их ребёнка. Сервис „Моя безопасность“ от билайна для детских сим-карт будет включен бесплатно по умолчанию. Это доступное и прозрачное решение, которое позволит защитить детей от нежелательных звонков даже в мессенджерах».