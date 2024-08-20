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Бюджет ХК «Молот» на новый сезон останется прежним

Бюджет ХК «Молот» на новый сезон останется прежним

20 августа 2024, 10:47
Фото: ХК «Молот»
Вероятно, это сумма — более 500 миллионов рублей.

Бюджет пермского ХК «Молот» в сезоне 2024/25 останется на уровне прошлого года. Об этом сообщает «РБК-Пермь» со ссылкой на генерального директора клуба Александра Гулявцева.

Как напоминает издание, в минувшем году бюджет «Молота» превысил 500 млн рублей, что на 53% выше бюджета 2022 года. Отметим, что из них краевой бюджет выделял 199,25 млн рублей. А остальное — спонсорские средства.

Кроме того, Александр Гулявцев подчеркнул, что говорить о том, что клуб повторит успех прошлого сезона, пока нельзя. В прошлом году ХК «Молот» поставил клубный рекорд — одержал победу в 17 матчах подряд и завоевал Кубок Шёлкового пути.

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#Спорт#Пермь#Хоккей#Бюджет#Молот
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