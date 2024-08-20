Бюджет ХК «Молот» на новый сезон останется прежним

Posted Сегодня, 10:47
Published Сегодня, 10:47
Modified Сегодня, 11:18
Updated Сегодня, 11:18
Бюджет пермского ХК «Молот» в сезоне 2024/25 останется на уровне прошлого года. Об этом сообщает «РБК-Пермь» со ссылкой на генерального директора клуба Александра Гулявцева.
Как напоминает издание, в минувшем году бюджет «Молота» превысил 500 млн рублей, что на 53% выше бюджета 2022 года. Отметим, что из них краевой бюджет выделял 199,25 млн рублей. А остальное — спонсорские средства.
Кроме того, Александр Гулявцев подчеркнул, что говорить о том, что клуб повторит успех прошлого сезона, пока нельзя. В прошлом году ХК «Молот» поставил клубный рекорд — одержал победу в 17 матчах подряд и завоевал Кубок Шёлкового пути.