Бюджет ХК «Молот» на новый сезон останется прежним

Кроме того, Александр Гулявцев подчеркнул, что говорить о том, что клуб повторит успех прошлого сезона, пока нельзя. В прошлом году ХК «Молот» поставил клубный рекорд — одержал победу в 17 матчах подряд и завоевал Кубок Шёлкового пути.