Дело вероятного поджигателя жилых домов из Мулянки передали в суд

Posted Сегодня, 14:10
Published Сегодня, 14:10
Modified Сегодня, 14:12
Updated Сегодня, 14:12
Прокуратура Пермского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя. Его обвиняют в поджогах жилых домов в Мулянке, сообщают в ведомстве.
По версии следствия, в сентябре 2023 года, находясь в Мулянке, мужчина с помощью бутылки с бензином поджог соседские жилые дома. В результате пожара два дома были полностью уничтожены огнем. Возгорание еще одного дома удалось потушить совместными усилиями местных жителей и сотрудников пожарной части.
В результате преступных действий обвиняемого трем жителям населенного пункта причинен материальный ущерб в сумме более 6 млн рублей.
Сейчас мужчина обвиняется по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение имущества), ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 167 УК РФ (покушение на умышленное уничтожение имущества).
Уголовное дело направлено в Пермский районный суд для рассмотрения по существу.
В октябре прошлого года на имя главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина жители поселка Мулянка подготовили обращение, под которым собирают подписи. Местные жители не верят, что задержанный по подозрению в поджогах домов Герман Овчинников причастен к случившимся пожарам.
«Мы собрали 60 подписей, хотим, чтобы нас услышали, — пояснил один из родственников погорельцев. — Когда загорелся (была вспышка) один из домов, Герман стоял рядом с нами, смотрел на пожар, начавшийся ранее. Он никак не мог поджечь ни тот дом, ни какой-либо другой».
Напомним, на Мулянке за неполный месяц сгорели восемь домов, в нескольких случаях установлено, что это были поджоги. Подозреваемым оказался местный 30-летний житель, инвалид детства Герман Овчинников, он был задержан и помещен в СИЗО. Ни его родственники, ни соседи, ни пострадавшие не верят, что он мог совершить поджоги.