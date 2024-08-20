Дело вероятного поджигателя жилых домов из Мулянки передали в суд

Напомним, на Мулянке за неполный месяц сгорели восемь домов, в нескольких случаях установлено, что это были поджоги. Подозреваемым оказался местный 30-летний житель, инвалид детства Герман Овчинников, он был задержан и помещен в СИЗО. Ни его родственники, ни соседи, ни пострадавшие не верят, что он мог совершить поджоги.