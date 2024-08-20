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Published Сегодня, 14:10

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Updated Сегодня, 14:12

Дело поджигателя жилых домов из Пермского края передали в суд

Дело вероятного поджигателя жилых домов из Мулянки передали в суд

20 августа 2024, 14:10
Фото: properm.ru

Дело поджигателя жилых домов из Пермского края передали в суд

Мужчина обвиняется в сожжении двух домов и повреждении еще одного.

 

Прокуратура Пермского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя. Его обвиняют в поджогах жилых домов в Мулянке, сообщают в ведомстве.

По версии следствия, в сентябре 2023 года, находясь в Мулянке, мужчина с помощью бутылки с бензином поджог соседские жилые дома. В результате пожара два дома были полностью уничтожены огнем. Возгорание еще одного дома удалось потушить совместными усилиями местных жителей и сотрудников пожарной части.

В результате преступных действий обвиняемого трем жителям населенного пункта причинен материальный ущерб в сумме более 6 млн рублей.

Сейчас мужчина обвиняется по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение имущества), ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 167 УК РФ (покушение на умышленное уничтожение имущества).

Уголовное дело направлено в Пермский районный суд для рассмотрения по существу.

В октябре прошлого года на имя главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина жители поселка Мулянка подготовили обращение, под которым собирают подписи. Местные жители не верят, что задержанный по подозрению в поджогах домов Герман Овчинников причастен к случившимся пожарам.

«Мы собрали 60 подписей, хотим, чтобы нас услышали, — пояснил один из родственников погорельцев. — Когда загорелся (была вспышка) один из домов, Герман стоял рядом с нами, смотрел на пожар, начавшийся ранее. Он никак не мог поджечь ни тот дом, ни какой-либо другой».

Напомним, на Мулянке за неполный месяц сгорели восемь домов, в нескольких случаях установлено, что это были поджоги. Подозреваемым оказался местный 30-летний житель, инвалид детства Герман Овчинников, он был задержан и помещен в СИЗО. Ни его родственники, ни соседи, ни пострадавшие не верят, что он мог совершить поджоги.

#Происшествия#Общество#Суд#Криминал#Прокуратура
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