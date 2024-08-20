ЕвроХим поддержал фестиваль «Строганов Фест на Каме»

Posted Сегодня, 06:51
Published Сегодня, 06:51
Modified Сегодня, 06:53
Updated Сегодня, 06:53
«Строганов Фест на Каме» — один из самых молодых фестивалей Пермского края, но несмотря на это, один из самых титулованных. На XII Международной премии Russian Event Awards 2023 фестиваль вошел в тройку лучших событий России в номинации «Лучшее туристическое событие в области культуры и искусства». А в апреле этого года стал обладателем Национальной премии «Серебряный Лучник». Такую высокую оценку фестиваль получил за концептуальное решение оригинальных форматов и мероприятий. Насыщенной получилась программа и в этом году.
Дмитрий Токарев, исполнительный директор ЕвроХим-УКК:
— Третий год мы собираем друзей на большой праздник, на котором хотим дать возможность прикоснуться к нашим историческим корням. Мы стараемся продолжать историческое наследие наших великих предков — традиции Строгановых, которые вели здесь свой промышленный бизнес, но при этом, повышали культуру, духовность жителей. Усольский калийный комбинат дает жителям города не только рабочие места и развиваем промышленность региона, но и развивает культурную составляющую.
Открылся фестиваль большим театрализованным перфомативным шествием, в котором приняли участие 60 молодых жителей Березников и Усолья. Главная тема шествия — историческое наследие Усолья. Этот проект — итог арт-резиденции «Усолье. Граница создания», которая прошла при поддержке Фонда грантов губернатора Пермского края и Усольского калийного комбината.
Сергей Воробьев, директор Фонда грантов губернатора Пермского края:
— Фонд грантов губернатора Пермского края всегда поддерживает проекты, направленные на сохранение исторической памяти. Сегодня у нас уникальная возможность прикоснуться к наследию Строгановых, стать частью истории и творить историю самим.
В год семьи особое внимание уделили мероприятиям для родителей с детьми. Мастер-классы, познавательные игры и развлечения. На берегу Камы всех ожидала настоящая русская речная ладья, копия той, на которой Ермак в 16 веке отправился покорять Сибирь. Многим запомнился проект «Строгановы и нейросеть: рисуем вместе». Для раскрашивания были доступны большие полотна с нанесёнными контурами портретов исторических личностей из династии Строгановых, сгенерированных нейросетью. Также гости фестиваля могли увидеть светомузыкальное шоу с использованием цифровых технологий «Соль».
Михаил Шинкарев, заместитель главы администрации города Березники:
— Строганов Фест на Каме — большой фестиваль, очень разноплановый. Его идея — показать нашу истинную культуру, познакомить современников с лучшими традициями. Большой плюс этого фестиваля в том, что мы не просто копируем и транслируем старые культурные нормы, но и привносим что-то новое, современное. С компанией ЕвроХим работаем по разным направлениям. Компания помогает спортсменам проводить спортивные мероприятия. Полным ходом строится школа, в следующем году, наверное, первоклашки уже пойдут в новые кабинеты.
Гостей фестиваля уже традиционно ожидала кулинарная площадка «Будь как Строганов — ешь бефстроганов!». Там повара приготовили знаменитое блюдо и угостили всех желающих.
Наследниками лучших традиций солепромышленников и меценатов Строгановых являются работники Усольского калийного комбината. В торжественной обстановке на главной сцене наградили лучших работников, заслуживших почет и уважение за отличные показатели в труде.
Роман Филиппов, глава Дивизиона Горнорудный АО «МХК „ЕвроХим“:
— Главный спонсор фестиваля — Усольский калийный комбинат компании ЕвроХим. Мы молоды. От первой скважины до полноценно работающего предприятия всего 16 лет, чуть более пяти лет добываем руду. Усольский калийный комбинат, действительно, основной поставщик удобрений для всего мира. Можно ответственно сказать, что мы кормим весь мир. Это великая миссия. Комбинат растет, развивается. Этого результата не удалось бы достичь без сотрудников предприятия.
Пользовалась популярностью и площадка Усольского калийного комбината. Активисты Совета молодежи проводили творческие мастер-классы по изготовлению футболок и эко-символа. Молодые специалисты предприятия познакомили с основными рабочими профессиями. На стенде подбора персонала можно было узнать о востребованных вакансиях. Рассказали и о комфортных условиях проживания в новом микрорайоне ЕвроХим.
На фестивале представили сразу несколько культурно-просветительских проектов, поддержанных Усольским калийным комбинатом в 2024 году. В музее «Палаты Строгановых» состоялась презентации «Традиционный русский костюм Пермского края. Сарафаны. Середина XIX — начало XX века». Гости фестиваля увидели и корпоративный фотопроект «Наследники», для которого сотрудники комбината и их семьи снялись в традиционных костюмах Северного Прикамья. А в подарок историко-архитектурному заповеднику «Усолье Строгановское» на территории установили арт-объект «Строганов».
Порадовала и музыкальная программа. Любители классики слушали солистов Пермского театра оперы и балета Наталью Кириллову, Алексея Герасимова и Эдуарда Морозова. Позже на сцену вышла группа «Смирный и друзья». Современную интерпретацию фольклорных мотивов представили группы MIVARI и hodila izba. А выступление группы Zventa Sventana и солистки Тины Кузнецовой стало ярким завершением фестивального дня.