ЕвроХим поддержал фестиваль «Строганов Фест на Каме»

«Строганов Фест на Каме» — один из самых молодых фестивалей Пермского края, но несмотря на это, один из самых титулованных. На XII Международной премии Russian Event Awards 2023 фестиваль вошел в тройку лучших событий России в номинации «Лучшее туристическое событие в области культуры и искусства». А в апреле этого года стал обладателем Национальной премии «Серебряный Лучник». Такую высокую оценку фестиваль получил за концептуальное решение оригинальных форматов и мероприятий. Насыщенной получилась программа и в этом году.