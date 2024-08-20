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Харчевня «Длинный нос» возвращается после закрытия в пирамиде на Крисанова

Харчевня «Длинный нос» возвращается после закрытия в пирамиде на Крисанова

20 августа 2024, 07:24
Фото: «ДЛИННЫЙ НОС» харчевни / VK
Сейчас на новой площадке идет ремонт.

Харчевня «Длинный нос», работавшая в пирамиде на ул. Крисанова, нашла новое помещение. Заведение откроется на ул. Екатерининская, 34, сообщается в соцсетях сети ресторанов. Первыми на пост в паблике обратило внимание ИА «Текст».

«Что же ждет нас в ближайшее время? Правильно, ремонт. С нами профессионалы своего дела, с которыми мы сотрудничаем уже много-много лет. По плану: новая мебель, обновление интерьера (чтоб, как в сказке)», — говорится в сообщении. Ранее в помещении, где откроется «Длинный нос» был ресторан «Никала Пиросмани».

Харчевня «Длинный нос» работала в «пирамиде» на ул. Крисанова, 12Б до с 2010-го до 8 мая 2024 года. Причину закрытия заведения собственники объясняют разногласиями с арендодателем.

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#Пирамида#Общепит#Рестораны#Ресторан#Длинный нос#Пермская пирамида
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