Харчевня «Длинный нос» возвращается после закрытия в пирамиде на Крисанова

«Что же ждет нас в ближайшее время? Правильно, ремонт. С нами профессионалы своего дела, с которыми мы сотрудничаем уже много-много лет. По плану: новая мебель, обновление интерьера (чтоб, как в сказке)», — говорится в сообщении. Ранее в помещении, где откроется «Длинный нос» был ресторан «Никала Пиросмани».