Харчевня «Длинный нос» возвращается после закрытия в пирамиде на Крисанова

Posted Сегодня, 07:24
Published Сегодня, 07:24
Modified Сегодня, 07:26
Updated Сегодня, 07:26
Харчевня «Длинный нос», работавшая в пирамиде на ул. Крисанова, нашла новое помещение. Заведение откроется на ул. Екатерининская, 34, сообщается в соцсетях сети ресторанов. Первыми на пост в паблике обратило внимание ИА «Текст».
«Что же ждет нас в ближайшее время? Правильно, ремонт. С нами профессионалы своего дела, с которыми мы сотрудничаем уже много-много лет. По плану: новая мебель, обновление интерьера (чтоб, как в сказке)», — говорится в сообщении. Ранее в помещении, где откроется «Длинный нос» был ресторан «Никала Пиросмани».
Харчевня «Длинный нос» работала в «пирамиде» на ул. Крисанова, 12Б до с 2010-го до 8 мая 2024 года. Причину закрытия заведения собственники объясняют разногласиями с арендодателем.