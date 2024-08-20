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Posted Вчера, 15:21

Published Вчера, 15:21

Modified Сегодня, 03:30

Updated Сегодня, 03:30

Кардиолог Кондрахин: старейшая женщина из Испании обладала геном долголетия

20 августа 2024, 15:21
Врач-кардиолог Андрей Кондрахин раскрыл тайну долгой жизни самой старой женщины в мире из Испании, Марии Бранья Морера. По словам специалиста, ген долгожительства был ключевым фактором ее долголетия.

Кондрахин отметил, что гены играют важную роль в процессе старения и здоровья. Он подчеркнул, что помимо генетики также важно учитывать образ жизни человека, так как вредные привычки могут негативно повлиять на его продолжительность жизни, пишет 360.ru.

Для достижения старости необходим хороший генофонд, подчеркнул врач. Наличие в семье долгожителей увеличивает вероятность долгой жизни. Медицинские аспекты составляют лишь небольшую часть успешного старения.

Кондрахин привел в пример певца Юрия Шатунова, у которого матери в его возрасте возникли сердечные проблемы. Специалист отметил, что отсутствие долгожителей в роду может увеличить риск преждевременной смерти.

Врач выделил также модифицируемые факторы, на которые люди могут влиять: ограничение потребления сахара и соли, активный образ жизни, правильное питание. Однако вредные привычки все равно ускоряют процесс старения и износа организма.

Старение является сложным процессом, который зависит от различных факторов внешней и внутренней среды. Таким образом, для сохранения здоровья и долголетия важно учитывать как генетические особенности, так и образ жизни.

#Алина Ибрагимова
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