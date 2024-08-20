Кардиолог Кондрахин: старейшая женщина из Испании обладала геном долголетия

Posted Вчера, 15:21
Published Вчера, 15:21
Modified Сегодня, 03:30
Updated Сегодня, 03:30
Кондрахин отметил, что гены играют важную роль в процессе старения и здоровья. Он подчеркнул, что помимо генетики также важно учитывать образ жизни человека, так как вредные привычки могут негативно повлиять на его продолжительность жизни, пишет 360.ru.
Для достижения старости необходим хороший генофонд, подчеркнул врач. Наличие в семье долгожителей увеличивает вероятность долгой жизни. Медицинские аспекты составляют лишь небольшую часть успешного старения.
Кондрахин привел в пример певца Юрия Шатунова, у которого матери в его возрасте возникли сердечные проблемы. Специалист отметил, что отсутствие долгожителей в роду может увеличить риск преждевременной смерти.
Врач выделил также модифицируемые факторы, на которые люди могут влиять: ограничение потребления сахара и соли, активный образ жизни, правильное питание. Однако вредные привычки все равно ускоряют процесс старения и износа организма.
Старение является сложным процессом, который зависит от различных факторов внешней и внутренней среды. Таким образом, для сохранения здоровья и долголетия важно учитывать как генетические особенности, так и образ жизни.