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КСП Перми рекомендует отклонить проект о внешнем облике фасадов в центре города

КСП Перми рекомендует отклонить проект о внешнем облике фасадов в центре города

20 августа 2024, 05:36
Фото: properm.ru
Ране власти города внесли в думу проект решения о разработке и согласовании колерных паспортов на административные здания.

Контрольно-счетная палата города Перми вынесла заключение на проект решения городской думы, по которому собственников зданий в центре краевой столицы обяжут разрабатывать и согласовывать колерные паспорта на свои объекты. Указывается, что разработка колерного паспорта является завышенным требованием. Об этом сообщает «Ъ-Прикамье».

Реализация проекта приведет к дополнительным расходам городского бюджета в размере 2,6 млн рублей. Колерные паспорта потребуется разработать в отношении 96 муниципальных зданий. «Предлагаемое решение „не относится к вопросам, регулируемым правилами благоустройства, в частности не является требованием к внешнему виду фасадов зданий“, пишет издание со ссылкой на КСП.

Ранее сообщалось, что мэр Перми Эдуард Соснин внес в думу проект решения о разработке и согласовании колерных паспортов на административные здания в центре города. Призвание проекта заключается в формировании и улучшении архитектурного облика центральных городских территорий.

Изменения затронут строения, расположенные в границах центра краевой столицы и на улицах градостроительного значения, фасады которых обращены на территорию общего пользования и находятся на первой линии застройки.

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#Пермь#Бюджет#Городская дума#Архитектура#Центр города#Колерные паспорта#Муниципальные здания
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