КСП Перми рекомендует отклонить проект о внешнем облике фасадов в центре города

Posted Сегодня, 05:36
Published Сегодня, 05:36
Modified Сегодня, 05:38
Updated Сегодня, 05:38
Контрольно-счетная палата города Перми вынесла заключение на проект решения городской думы, по которому собственников зданий в центре краевой столицы обяжут разрабатывать и согласовывать колерные паспорта на свои объекты. Указывается, что разработка колерного паспорта является завышенным требованием. Об этом сообщает «Ъ-Прикамье».
Реализация проекта приведет к дополнительным расходам городского бюджета в размере 2,6 млн рублей. Колерные паспорта потребуется разработать в отношении 96 муниципальных зданий. «Предлагаемое решение „не относится к вопросам, регулируемым правилами благоустройства, в частности не является требованием к внешнему виду фасадов зданий“, пишет издание со ссылкой на КСП.
Ранее сообщалось, что мэр Перми Эдуард Соснин внес в думу проект решения о разработке и согласовании колерных паспортов на административные здания в центре города. Призвание проекта заключается в формировании и улучшении архитектурного облика центральных городских территорий.
Изменения затронут строения, расположенные в границах центра краевой столицы и на улицах градостроительного значения, фасады которых обращены на территорию общего пользования и находятся на первой линии застройки.