КСП Перми рекомендует отклонить проект о внешнем облике фасадов в центре города

Контрольно-счетная палата города Перми вынесла заключение на проект решения городской думы, по которому собственников зданий в центре краевой столицы обяжут разрабатывать и согласовывать колерные паспорта на свои объекты. Указывается, что разработка колерного паспорта является завышенным требованием. Об этом сообщает «Ъ-Прикамье».