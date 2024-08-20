На реставрацию двух архитектурных памятников в Перми потратят более 268 млн рублей

Posted Сегодня, 11:40
Published Сегодня, 11:40
Modified Сегодня, 11:42
Updated Сегодня, 11:42
В Перми отреставрируют два памятника культурного наследия — здание Пермского хореографического училища и бывшего клуба УВД Перми. Для этого из краевого бюджета на 2024 год, а также уже запланированных бюджетов на 2025 и 2026 годы выделят 268,81 млн руб. Информация об этом появилась в пояснительной записке к закону «О бюджете Пермского края на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов», на это обратило внимание издание «Коммерсант-Прикамье».
В 2025 году краевое правительство увеличит расходы бюджета и выделит около 54,81 млн рублей для реставрации и сохранения здания хореографического училища по ул. Петропавловской, 18. Ранее в строении находился «Старый корпус женского епархиального училища», в котором обучались Н. В. Меновщиков и Н. В. Павлова.
Кроме того, порядка 128 млн рублей выделят для ремонта помещений в здании «Благородного Собрания» по ул. Сибирской, 20. А уже к 2026 году на его отделку запланируют около 86 млн рублей.
Отметим, что реставрацию хореографического училища уже начали. Работы завершат 15 ноября 2025 года. Общие расходы на работу составят 91,9 млн рублей.
Ранее в Перми получил одобрение проект по реконструкции исторического училища имени Александра II. Сейчас в здании меняют окна, фасады и двери.