На реставрацию двух архитектурных памятников в Перми потратят более 268 млн рублей

В Перми отреставрируют два памятника культурного наследия — здание Пермского хореографического училища и бывшего клуба УВД Перми. Для этого из краевого бюджета на 2024 год, а также уже запланированных бюджетов на 2025 и 2026 годы выделят 268,81 млн руб. Информация об этом появилась в пояснительной записке к закону «О бюджете Пермского края на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов», на это обратило внимание издание «Коммерсант-Прикамье».