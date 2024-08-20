На создателей игры Elden Ring подали в суд из-за сложности

Posted Сегодня, 10:12
Published Сегодня, 10:12
Modified Сегодня, 10:12
Updated Сегодня, 10:12
Мужчина посчитал, что обычные игроки могут пройти эту игру только наполовину, пишет newkhakasiya.online. По его мнению, это является несправедливым, поскольку при покупке все игроки платят полную стоимость. Остается непонятным, каким образом он пришел к выводу о способностях среднестатистического игрока, но, скорее всего, это основано на его собственном опыте.
Слушание назначено на 25 августа. Впрочем, шансы истца выиграть в этом разбирательстве крайне невелики, поскольку игра действительно сложная, но не является непроходимой. В подобных случаях обычно советуют просто не приобретать игры, которые не нравятся. Разработчики с самого начала подчеркивали высокий уровень сложности Elden Ring, и именно это является ее особенностью.
Дебаты о необходимости сделать «соулслайки» более доступными для широкой аудитории ведутся давно. Некоторые считают, что не все способны пройти игру чисто физически, предлагая ввести легкий режим. Однако есть и противники этой идеи, которые считают, что снижение сложности лишит игру интереса, ведь они потратили много времени на освоение боевых техник. При этом игрокам никто не запрещает не выбирать низкую сложность, если такой режим добавят в Elden Ring.