На создателей игры Elden Ring подали в суд из-за сложности

Дебаты о необходимости сделать «соулслайки» более доступными для широкой аудитории ведутся давно. Некоторые считают, что не все способны пройти игру чисто физически, предлагая ввести легкий режим. Однако есть и противники этой идеи, которые считают, что снижение сложности лишит игру интереса, ведь они потратили много времени на освоение боевых техник. При этом игрокам никто не запрещает не выбирать низкую сложность, если такой режим добавят в Elden Ring.