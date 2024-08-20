На СВО погиб пермский фельдшер скорой помощи Александр Коротаев

«Эта утрата касается каждого из нас. Мы ценили и уважали его. По-дружески часто называли Шуриком. Саша всегда спешил поддержать, протянуть руку помощи. Он часто давал дельные советы по тактике ведения и лечения пациентов, так как был грамотным и начитанным специалистом. Будем помнить Александра как доброго, порядочного и отзывчивого человека. Выражаем соболезнования родным и близким и скорбим вместе с ними», — пишут в социальной сети его коллеги.