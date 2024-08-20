На СВО погиб пермский фельдшер скорой помощи Александр Коротаев

Posted Сегодня, 07:56
Published Сегодня, 07:56
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Updated Сегодня, 07:58
В ходе спецоперации погиб фельдшер подстанции скорой медицинской помощи в Кировском районе Перми Александр Коротаев. Информация об этом появилась в сообществе Пермской станции скорой медицинской помощи (СМП). О гибели мужчины сообщили его близкие 19 августа.
Житель краевой столицы служил по контракту с марта текущего года. Погиб Александр 10 августа при выполнении боевой задачи. Как рассказали в станции СМП, работал мужчина фельдшером 18 лет. Ушел на фронт для того, чтобы оказывать помощь раненным бойцам ВС РФ.
«Эта утрата касается каждого из нас. Мы ценили и уважали его. По-дружески часто называли Шуриком. Саша всегда спешил поддержать, протянуть руку помощи. Он часто давал дельные советы по тактике ведения и лечения пациентов, так как был грамотным и начитанным специалистом. Будем помнить Александра как доброго, порядочного и отзывчивого человека. Выражаем соболезнования родным и близким и скорбим вместе с ними», — пишут в социальной сети его коллеги.
Ранее в сообществе ветеранов боевых действий и военной службы Пермского края «Сила в братстве — 59» поведали о подвиге Коротаева. Из-под минометного огня он спас жизнь раненного бойца, после чего оказал ему первую медицинскую помощь и организовал эвакуацию до пункта сбора раненых.