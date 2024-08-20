properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:56

Published Сегодня, 07:56

Modified Сегодня, 07:58

Updated Сегодня, 07:58

На СВО погиб пермский фельдшер скорой помощи Александр Коротаев

На СВО погиб пермский фельдшер скорой помощи Александр Коротаев

20 августа 2024, 07:56
Фото: Пермская станция скорой медицинской помощи
О гибели мужчины рассказали его близкие.

В ходе спецоперации погиб фельдшер подстанции скорой медицинской помощи в Кировском районе Перми Александр Коротаев. Информация об этом появилась в сообществе Пермской станции скорой медицинской помощи (СМП). О гибели мужчины сообщили его близкие 19 августа.

Житель краевой столицы служил по контракту с марта текущего года. Погиб Александр 10 августа при выполнении боевой задачи. Как рассказали в станции СМП, работал мужчина фельдшером 18 лет. Ушел на фронт для того, чтобы оказывать помощь раненным бойцам ВС РФ.

«Эта утрата касается каждого из нас. Мы ценили и уважали его. По-дружески часто называли Шуриком. Саша всегда спешил поддержать, протянуть руку помощи. Он часто давал дельные советы по тактике ведения и лечения пациентов, так как был грамотным и начитанным специалистом. Будем помнить Александра как доброго, порядочного и отзывчивого человека. Выражаем соболезнования родным и близким и скорбим вместе с ними», — пишут в социальной сети его коллеги.

Ранее в сообществе ветеранов боевых действий и военной службы Пермского края «Сила в братстве — 59» поведали о подвиге Коротаева. Из-под минометного огня он спас жизнь раненного бойца, после чего оказал ему первую медицинскую помощь и организовал эвакуацию до пункта сбора раненых.

Читайте также:
В Осинском округе простятся с погибшим на СВО командиром отделения военной разведкиОстались жена и сын. В ходе СВО погиб 35-летний уроженец Чусовского округаВ Прикамье простились с погибшим на СВО Виталием Пепеляевым
#Погиб человек#Скорая помощь#Погиб#Сво#Солдаты#Погибший#Подвиг#Соболезнования#СВО операция#Фельдшер
Подпишитесь
Почему дети так часто болеют? Отвечает главный внештатный детский лор Пермского края
Сегодня, 06:52
В Кудымкаре власти срывают тренировочный процесс пловцов из сборной Пермского края
Сегодня, 09:13
В центре Перми на один день перекроют дорогу из-за съемок фильма
Сегодня, 09:08
В результате атака ВСУ погибли 17 мирных жителей Курской области
Сегодня, 07:40
Харчевня «Длинный нос» возвращается после закрытия в пирамиде на Крисанова
Сегодня, 07:24
После теракта в «Крокусе» Пермский край столкнулся с нехваткой строителей
Сегодня, 07:26