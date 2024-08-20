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НОВИКОМ договорился на «Армии-2024» о поддержке флагманов промышленности

НОВИКОМ договорился на «Армии-2024» о поддержке флагманов промышленности

20 августа 2024, 07:02
Дочерний банк «Ростеха» реализовал ряд задач на международном военно-техническом форуме «Армия-2024». Так, в течение трех дней мероприятия НОВИКОМ заключил соглашения с несколькими предприятиями — флагманами отрасли в общей сложности на 70 миллиардов рублей.

Как сообщает newstracker.ru, на форуме НОВИКОМ смог договориться о сотрудничестве с предприятиями большинства холдинговых компаний госкорпорации «Ростех» — Объединенной двигателестроительной корпорации, холдинга «Вертолеты России», Объединенной авиастроительной корпорации, концерна «Радиоэлектронные технологии», холдинга «Росэлектроника», холдинга «Швабе», концерна Калашников и других.

В итоге сумма заключенных на «Армии-2024» соглашений достигла 70 миллиардов рублей.

Об опыте по финансированию инициатив развития промышленных предприятий НОВИКОМ рассказал в рамках деловых мероприятий форума. В ходе панельной дискуссии «Финансирование ОПК как передового звена технологического развития страны» стороны обсудили значение инвестиций и инструментов поддержки проектов для совершенствования отраслевых промышленных объектов.

В ходе круглого стола «Новые финансовые решения для оборонной промышленности» представители банковского, фондового рынков, рейтинговых агентств и аудиторских компаний, промышленных предприятий детально познакомились с высокотехнологичными финансовыми инструментами, способствующими росту инвестиций в модернизацию ОПК.

К социально значимым мероприятиям форума также стоит отнести включение крупных промышленных компаний в мотивационную программу «Развитие». Среди подключившихся — станкостроительный холдинг «СТАН», производитель металлорежущего оборудования «Станкотех» и другие предприятия высокотехнологичных отраслей промышленности и ОПК. Программа «Развитие» направлена на решение актуальной проблемы кадрового дефицита в российской промышленности.

На форуме «Армия-2024» соглашения заключили семь компаний с общей численностью шесть тысяч работников.

Председатель правления банка НОВИКОМ, куратор Воронежского отделения СоюзМаш России Елена Георгиева напомнила, что именно предприятия оборонно-промышленного комплекса необходимо считать важным драйвером технологического развития нашей страны. И именно НОВИКОМ имеет необходимый потенциал и экспертность для организации их работы. Такие приоритеты прописаны в новых соглашениях, заключенных на форуме, и в предложениях по модернизации финансовых инструментов для оборонно-промышленного комплекса, которые банк изложил по результатам собственных деловых мероприятий. Помимо этого, еще до старта форума НОВИКОМ обновил свой бренд, который теперь максимально транслирует цель банка — поддержку отечественной промышленности и предприятий ОПК в частности.

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