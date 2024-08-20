НОВИКОМ договорился на «Армии-2024» о поддержке флагманов промышленности

Председатель правления банка НОВИКОМ, куратор Воронежского отделения СоюзМаш России Елена Георгиева напомнила, что именно предприятия оборонно-промышленного комплекса необходимо считать важным драйвером технологического развития нашей страны. И именно НОВИКОМ имеет необходимый потенциал и экспертность для организации их работы. Такие приоритеты прописаны в новых соглашениях, заключенных на форуме, и в предложениях по модернизации финансовых инструментов для оборонно-промышленного комплекса, которые банк изложил по результатам собственных деловых мероприятий. Помимо этого, еще до старта форума НОВИКОМ обновил свой бренд, который теперь максимально транслирует цель банка — поддержку отечественной промышленности и предприятий ОПК в частности.