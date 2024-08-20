Остались жена и сын. В ходе СВО погиб 35-летний уроженец Чусовского округа

Заключил контракт с Минобороны РФ. Служил в войсковой части в должности номера расчета штурмового отделения штурмового взвода штурмовой роты «В». Погиб 30 июля 2024 года при выполнении боевой задачи. У мужчины остались сын, жена и родители.