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В Прикамье простились с погибшим на СВО 35-летним Александром Макеевым

Остались жена и сын. В ходе СВО погиб 35-летний уроженец Чусовского округа

20 августа 2024, 03:28
Фото: VK Сергей Белов

В Прикамье простились с погибшим на СВО 35-летним Александром Макеевым

Мужчина погиб 30 июля при выполнении боевого задания.

В ходе СВО на Украине погиб 35-летний уроженец Чусовского округа, рядовой Александр Макеев. Информация об этом появилась на личной странице во ВКонтакте главы муниципалитета Сергея Белова.

Александр Макеев родился 25 октября 1988 года в поселке Калино, Чусовского района. После окончания школы №74 поступил в Профтехучилище №93. При жизни работал железнодорожником.

Заключил контракт с Минобороны РФ. Служил в войсковой части в должности номера расчета штурмового отделения штурмового взвода штурмовой роты «В». Погиб 30 июля 2024 года при выполнении боевой задачи. У мужчины остались сын, жена и родители.

«Мы скорбим вместе с родными и близкими Александра, чтим его память и выражаем глубочайшие соболезнования семье», — написал Белов в социальных сетях.

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#Украина#Сво#Погибший#Муниципалитет#Соболезнования#Чусовской округ#Миноборона РФ
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