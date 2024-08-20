Остались жена и сын. В ходе СВО погиб 35-летний уроженец Чусовского округа

Posted Сегодня, 03:28
Published Сегодня, 03:28
Modified Сегодня, 03:30
Updated Сегодня, 03:30
В ходе СВО на Украине погиб 35-летний уроженец Чусовского округа, рядовой Александр Макеев. Информация об этом появилась на личной странице во ВКонтакте главы муниципалитета Сергея Белова.
Александр Макеев родился 25 октября 1988 года в поселке Калино, Чусовского района. После окончания школы №74 поступил в Профтехучилище №93. При жизни работал железнодорожником.
Заключил контракт с Минобороны РФ. Служил в войсковой части в должности номера расчета штурмового отделения штурмового взвода штурмовой роты «В». Погиб 30 июля 2024 года при выполнении боевой задачи. У мужчины остались сын, жена и родители.
«Мы скорбим вместе с родными и близкими Александра, чтим его память и выражаем глубочайшие соболезнования семье», — написал Белов в социальных сетях.