Осуждённому блогеру Анне Бажутовой в СИЗО в Перми не выдают антидепрессанты

Posted Сегодня, 15:00
Published Сегодня, 15:00
Modified Сегодня, 16:20
Updated Сегодня, 16:20
Осуждённой по делу «о фейках об армии» блогеру Анне Бажутовой в СИЗО-5 в Перми не выдают антидепрессанты. Об этом сообщают в телеграмм-каналах.
Отмечается, что Анна имеет рецепт на антидепрессанты, «однако администрация СИЗО ей их не выдает, поскольку психиатр находится то ли в отпуске, то ли на больничном. Из-за того, что Бажутова вынужденно не принимает лекарства, у неё ухудшилось самочувствие — мигрень, слабость, тошнота, проблемы со сном».
Как пояснили порталу Properm.ru в ГУФСИН России по Пермскому краю, информация, «распространенная в телеграмм-каналах, о якобы ухудшении здоровья одной из обвиняемых, содержащихся в СИЗО-5 ГУФСИН России по Пермскому краю, не соответствует действительности».
Медицинская помощь обвиняемой оказывается в рамках действующего законодательства. Гражданка неоднократно осматривалась врачами-специалистами учреждения и находится под наблюдением медицинских работников филиала «Медицинская часть № 14» ФКУЗ МСЧ-59 ФСИН России, «всеми необходимыми медикаментами обеспечена».
«В настоящее время состояние ее здоровья оценивается как удовлетворительное. В случае ухудшения состояния обвиняемой будет организовано необходимое лечение в стационарных условиях, которое на данный момент по медицинским показателям не требуется», — считают в ведомстве.
5 июня этого года Анну Бажутову приговорили к 5 годам и 6 месяцам колонии по делу о «фейках об армии». В апреле 2022 года Бажутова, ведя игровой стрим, показала в прямом эфире плакат, который был воспринят судом как «клевета на армию».
Вчера стало известно, что подозреваемые во взятках бывший начальник ИК-37 Илья Асламов, его экс-заместитель Андрей Шварев и обвиняемый в передаче им взяток предприниматель Олег Попов остаются в СИЗО.