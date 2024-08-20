Осуждённому блогеру Анне Бажутовой в СИЗО в Перми не выдают антидепрессанты

Отмечается, что Анна имеет рецепт на антидепрессанты, «однако администрация СИЗО ей их не выдает, поскольку психиатр находится то ли в отпуске, то ли на больничном. Из-за того, что Бажутова вынужденно не принимает лекарства, у неё ухудшилось самочувствие — мигрень, слабость, тошнота, проблемы со сном».