Пермские студенты сняли документальный мини-сериал о жизни писателя Бориса Пастернака

Сериал состоит из четырех серий, каждая из которых посвящена природным достопримечательностям Урала. Первая серия получила название «В стране голубых озер» и посвящена путешествию к Голубому озеру. Во время съемок ребятам активно помогали краеведы. Во второй серии студенты посетили пещеру «Двухэтажка», в третьей «Скалы-шиханы: Камешок» и четвертая серия посвящена «Чаньвинским пещерам». По рассказам геологов внутри пещер были найдены свидетельства пребывания человека от эпохи палеолита до VIII века.