Пермские студенты сняли документальный мини-сериал о жизни писателя Бориса Пастернака

Posted Сегодня, 10:16
Published Сегодня, 10:16
Modified Сегодня, 10:18
Updated Сегодня, 10:18
Студенты кафедры туризма Пермского государственного университета сняли сериал «По Уралу с Пастернаком: активные маршруты вокруг Александровска». Он посвящен местам, связанным с «пермским периодом» писателя, пишет «Вкурсе.ру» со ссылкой на администрацию вуза.
Началом съемок стал дом-музей Бориса Пастернака во Всеволодо-Вильве. Нобелевский лауреат прожил в нем полгода и здесь же написал свой знаменитый роман «Доктор Живаго». Пастернак исследовал Урал и активно записывал все свои наблюдения о природе и людях в личный дневник.
Сериал состоит из четырех серий, каждая из которых посвящена природным достопримечательностям Урала. Первая серия получила название «В стране голубых озер» и посвящена путешествию к Голубому озеру. Во время съемок ребятам активно помогали краеведы. Во второй серии студенты посетили пещеру «Двухэтажка», в третьей «Скалы-шиханы: Камешок» и четвертая серия посвящена «Чаньвинским пещерам». По рассказам геологов внутри пещер были найдены свидетельства пребывания человека от эпохи палеолита до VIII века.
Посмотреть весь сериал можно на официальной странице университета во Вконтакте.
Также в Перми 23 августа состоится премьера фильма «Вы меня видели», снятого на Егошихинском кладбище.