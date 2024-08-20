«Пермский характер»: продолжается прием представлений на награждение в 2024 году

Posted Сегодня, 11:08
Published Сегодня, 11:08
Modified Сегодня, 11:09
Updated Сегодня, 11:09
В рамках национального проекта «Демография» оргкомитет краевой гражданско-патриотической инициативы «Пермский характер» информирует, что до 20 сентября продолжается прием представлений на награждение в 2024 году.
Краевая гражданско-патриотическая инициатива «Пермский характер» реализуется с 2015 года. Ее основной целью является чествование и выражение признательности детям и молодежи, проявившим неравнодушие и активную гражданскую позицию, бескорыстно пришедшим на помощь людям или преодолевшим трудные жизненные ситуации.
Как ранее отмечал губернатор Прикамья Дмитрий Махонин, ребята, которых в регионе отмечают в рамках инициативы «Пермский характер», отличаются крепостью духа, отвагой и решительностью. «Они приходят на помощь в трудные минуты, спасают жизни близким и окружающим, достигают высоких успехов в разных сферах жизни. Они являются примером и для своих сверстников, и для нас, взрослых. Отдельная благодарность родителям и педагогам, которые воспитывают такую неравнодушную, стойкую и талантливую молодежь Пермского края», — акцентировал Дмитрий Махонин.
В 2024 году Инициатива проводится в девятый раз. За предыдущие годы Нагрудным знаком и Символом «Пермский характер» награждены 143 лауреата. Имена награжденных и их истории вошли в Почетную книгу «Пермский характер».
К награждению Нагрудным знаком могут быть представлены дети и молодежь, в возрасте до 23 лет; к награждению Символом представляются молодежные и детские общественные объединения, организации, сообщества и инициативные группы.
Кандидатуры к награждению представляются по следующим номинациям:
Условием выдвижения кандидатур является совершение поступка (реализация проекта или инициативы) в период с 1 сентября предшествующего года по 1 сентября года проведения награждения.
По вопросам проведения Инициативы можно обращаться в Министерство труда и социального развития Пермского края, +7 (342) 240 46 34, [email protected].