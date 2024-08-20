«Пермский характер»: продолжается прием представлений на награждение в 2024 году

Как ранее отмечал губернатор Прикамья Дмитрий Махонин, ребята, которых в регионе отмечают в рамках инициативы «Пермский характер», отличаются крепостью духа, отвагой и решительностью. «Они приходят на помощь в трудные минуты, спасают жизни близким и окружающим, достигают высоких успехов в разных сферах жизни. Они являются примером и для своих сверстников, и для нас, взрослых. Отдельная благодарность родителям и педагогам, которые воспитывают такую неравнодушную, стойкую и талантливую молодежь Пермского края», — акцентировал Дмитрий Махонин.