Пермский край получил спецприз на российском фестивале дебютного кино «Короче»

Posted Сегодня, 12:56
Published Сегодня, 12:56
Modified Сегодня, 12:58
Updated Сегодня, 12:58
Пермский край получил специальный приз на фестивале короткометражного и дебютного кино «Короче», который стартовал в Калининграде, об этом в своем телеграм-канале сообщила министр культуры Прикамья Алла Платонова.
«В последние годы города и природа Пермского края стали буквально живой декорацией для более 20 полнометражных фильмов. Нас часто посещают талантливые команды со всей России для съемок кино разных жанров: игрового, документального и анимационного», — отметила министр культуры в своем телеграм-канале.
Глава ведомства также поблагодарила весь краевой кинематограф и людям, которые активно в нем участвуют. А также губернатора Прикамья Дмитрия Махонина за поддержку культурных инициатив и зрителей — за проявленный интерес к местным фильмам.
Ранее в Перми назвали дату премьеры фильма «Вы меня видели» на больших экранах, который начали снимать в прошлом году в разных городах и селах Пермского края. Сначала фильм был доступен лишь на онлайн сервисах.