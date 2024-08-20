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Пермский край получил спецприз на российском фестивале дебютного кино «Короче»

Пермский край получил спецприз на российском фестивале дебютного кино «Короче»

20 августа 2024, 12:56
Фото: Google Maps
Регион одним из первых включился в систему рибейтов.

Пермский край получил специальный приз на фестивале короткометражного и дебютного кино «Короче», который стартовал в Калининграде, об этом в своем телеграм-канале сообщила министр культуры Прикамья Алла Платонова.

«В последние годы города и природа Пермского края стали буквально живой декорацией для более 20 полнометражных фильмов. Нас часто посещают талантливые команды со всей России для съемок кино разных жанров: игрового, документального и анимационного», — отметила министр культуры в своем телеграм-канале.

Глава ведомства также поблагодарила весь краевой кинематограф и людям, которые активно в нем участвуют. А также губернатора Прикамья Дмитрия Махонина за поддержку культурных инициатив и зрителей — за проявленный интерес к местным фильмам.

Ранее в Перми назвали дату премьеры фильма «Вы меня видели» на больших экранах, который начали снимать в прошлом году в разных городах и селах Пермского края. Сначала фильм был доступен лишь на онлайн сервисах.

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#Пермский край#Губернатор#Фестиваль#Прикамье#Кинематограф#Министр культуры#Премьера фильма#Дебютное кино
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