Пермский театр кукол нашел поставщика премиального кроссовера

Posted Сегодня, 07:14
Published Сегодня, 07:14
Modified Сегодня, 07:16
Updated Сегодня, 07:16
Автомобиль EXEED LX FWD для Пермского театра кукол поставит ООО «Автотендер». Компания выиграла аукцион на поставку кроссовера премиум-класса. Такую информацию опубликовали на сайте Госзакупок Пермского края.
По итогам аукциона стоимость нового китайского кроссовера обойдется Пермскому театру кукол в 3,4 млн рублей. Как отмечается в протоколе подведения итогов, руководство театра заключило контракт с ООО «Автотендер».
В начале августа Пермский муниципальный театр кукол объявлял повторный аукцион на покупку китайского кроссовера EXEED LX FWD, либо его эквивалента. Среди требований к иномарке выделялись год выпуска — не позднее 2023, отсутствие следов ремонта или коррозии. Наличие кожаного салона, а также системы климат-контроля и мультимедиа с дисплеем. Цветовая палитра кузова должна была быть голубой «Кассиопея», белой «Аструм», либо серой — «Фантом».