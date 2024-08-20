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Пермский театр кукол нашел поставщика премиального кроссовера

Пермский театр кукол нашел поставщика премиального кроссовера

20 августа 2024, 07:14
Фото: Телеграм канал EXEED
Компания ООО «Автотендер» стала поставщиком китайской иномарки EXEED LX FWD.

Автомобиль EXEED LX FWD для Пермского театра кукол поставит ООО «Автотендер». Компания выиграла аукцион на поставку кроссовера премиум-класса. Такую информацию опубликовали на сайте Госзакупок Пермского края.

По итогам аукциона стоимость нового китайского кроссовера обойдется Пермскому театру кукол в 3,4 млн рублей. Как отмечается в протоколе подведения итогов, руководство театра заключило контракт с ООО «Автотендер».

В начале августа Пермский муниципальный театр кукол объявлял повторный аукцион на покупку китайского кроссовера EXEED LX FWD, либо его эквивалента. Среди требований к иномарке выделялись год выпуска — не позднее 2023, отсутствие следов ремонта или коррозии. Наличие кожаного салона, а также системы климат-контроля и мультимедиа с дисплеем. Цветовая палитра кузова должна была быть голубой «Кассиопея», белой «Аструм», либо серой — «Фантом».

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#Общество#Пермь#Госзакупки#Пермский край#Пермский театр кукол#Иномарка
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