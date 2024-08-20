Пермский театр кукол нашел поставщика премиального кроссовера

В начале августа Пермский муниципальный театр кукол объявлял повторный аукцион на покупку китайского кроссовера EXEED LX FWD, либо его эквивалента. Среди требований к иномарке выделялись год выпуска — не позднее 2023, отсутствие следов ремонта или коррозии. Наличие кожаного салона, а также системы климат-контроля и мультимедиа с дисплеем. Цветовая палитра кузова должна была быть голубой «Кассиопея», белой «Аструм», либо серой — «Фантом».