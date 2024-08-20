Пермячка борется за звание самой красивой стюардессы России

Елена поделилась, что после школы хотела поступать в университет на юридический, чтобы стать адвокатом. «Но судьба свела меня с авиацией, которая навсегда покорила мое сердце, — рассказывает пермячка. — В авиацию я пришла в 2008 году. Я обожаю летать, постоянно менять локации и знакомиться с новыми людьми. Чувство полета — это что-то невероятное». Елена замужем, воспитывает двоих детей — дочь и сына.