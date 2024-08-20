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35-летняя пермячка борется за звание самой красивой стюардессы России

Пермячка борется за звание самой красивой стюардессы России

20 августа 2024, 11:54
Фото: topstewardess.ru

35-летняя пермячка борется за звание самой красивой стюардессы России

Елена Добрынина работает в «Уральских авиалиниях».

Уроженка Перми — 35-летняя Елена Добрынина — вышла в полуфинал конкурса «ТОП самых красивых стюардесс России». Девушка работает на «Уральских авиалиниях».

Елена поделилась, что после школы хотела поступать в университет на юридический, чтобы стать адвокатом. «Но судьба свела меня с авиацией, которая навсегда покорила мое сердце, — рассказывает пермячка. — В авиацию я пришла в 2008 году. Я обожаю летать, постоянно менять локации и знакомиться с новыми людьми. Чувство полета — это что-то невероятное». Елена замужем, воспитывает двоих детей — дочь и сына.

Конкурс «ТОП самых красивых стюардесс России» прошел впервые в 2014 году.

Фото: topstewardess.ru
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#Конкурс красоты#Уральские авиалинии#Авиация#Стюардесса
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