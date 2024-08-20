Пермяки могут зарегистрировать объекты недвижимости в МФЦ или на сайте Росреестра

В случае, если жители не зарегистрируют право на своё имущество и при этом в городском департаменте имущественных отношений будут отсутствовать сведения о правоустанавливающих документах, в отношении таких объектов будет организована работа по постановке их на учёт в качестве бесхозяйных, в соответствии с законом от 31 июля 2023 года № 397-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», после чего в установленном законом порядке объекты будут приняты в муниципальную собственность.