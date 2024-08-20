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Posted Сегодня, 12:14

Published Сегодня, 12:14

Modified Сегодня, 12:16

Updated Сегодня, 12:16

В Перми будут проведены рейды по выявлению бесхозных гаражей

Пермяки могут зарегистрировать объекты недвижимости в МФЦ или на сайте Росреестра

20 августа 2024, 12:14
Фото: 1MI

В Перми будут проведены рейды по выявлению бесхозных гаражей

В августе и сентябре будут проведены рейды по выявлению бесхозных гаражей в трех районах города.

Жителям Перми, у которых не оформлены права на объекты недвижимости, необходимо обратиться с заявлением о регистрации права собственности на объект в любой офис многофункционального центра «Мои документы» или же подать заявление через личный кабинет сайта Росреестра. Об этом напоминают в администрации города.

При личном обращении необходимо иметь при себе паспорт, СНИЛС, правоустанавливающий документ.

В случае, если жители не зарегистрируют право на своё имущество и при этом в городском департаменте имущественных отношений будут отсутствовать сведения о правоустанавливающих документах, в отношении таких объектов будет организована работа по постановке их на учёт в качестве бесхозяйных, в соответствии с законом от 31 июля 2023 года № 397-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», после чего в установленном законом порядке объекты будут приняты в муниципальную собственность.

В августе–сентябре 2024 года мероприятия по выявлению ранее учтённых объектов недвижимости будут проводиться в гаражно-строительных кооперативах Свердловского, Индустриального, Кировского районов города. Информация о дате и времени проведении осмотров, а также о перечне объектов, подлежащих осмотру, размещается на сайте администрации Перми.

Напомним, объект считается ранее учтенным в случае, если права на него возникли и правоустанавливающие документы были оформлены до дня вступления в силу Федерального закона № 122-ФЗ (до 31 января 1998 года).

Ранее сообщалось, что в Пермском крае c 1 августа начался прием заявлений на предоставление материальной помощи на приобретение школьных товаров, семьям с детьми, признанным нуждающимися.

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