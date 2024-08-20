Пермяки собирают рекордные урожаи грибов. Но что с ними делать?

А ведь впереди еще белые грибы и опята, маслята и подберезовики… И при таком обилии съедобных грибов часто встает вопрос — что делать с добычей тихой охоты? Как сохранить собранные грибы на зиму? Рецептов с грибами море. Какие позволят зимой наслаждаться крепким маринованным грибом, а сейчас, в сезон — ощутить все разнообразие грибной кухни?