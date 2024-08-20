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Posted Сегодня, 12:16

Published Сегодня, 12:16

Modified Сегодня, 12:18

Updated Сегодня, 12:18

Пермяки собирают рекордные урожаи грибов. Но что с ними делать?

Пермяки собирают рекордные урожаи грибов. Но что с ними делать?

20 августа 2024, 12:16
Фото: 1MI
Вот и конец лета. Тепло и обильные дожди вызвали хороший урожай грибов в Прикамье.

Вот житель Пермского края Павел Ветер собрал рекордный урожай лисичек — 180 литров. Свой улов мужчина опубликовал в паблике «ПД» ⤪ ЛЫСЬВА ⤨ НЕформаТ ☭ .

«Сегодня выбрался между процедурами гемодиализа в Лысьву! Навестил свой „лисичковый огород“. На двоих с девчонкой собрали 180 литров лисичек», — поделился своим уловом Павел.

А ведь впереди еще белые грибы и опята, маслята и подберезовики… И при таком обилии съедобных грибов часто встает вопрос — что делать с добычей тихой охоты? Как сохранить собранные грибы на зиму? Рецептов с грибами море. Какие позволят зимой наслаждаться крепким маринованным грибом, а сейчас, в сезон — ощутить все разнообразие грибной кухни?

В нашем материале мы приводим несколько проверенных рецептов.

Для начала — что делать с такими грибами, как лисички. Для этого есть

Суп с лисичками

Чуть другой, нежели привычная уральцам грибовница, он чудесно подчеркнёт вкус гриба

Ингредиентов на 3 порции

  • Лисички — 350 г
  • Картофель — 300 г
  • лук репчатый — 1 шт.
  • морковь — 1 шт.
  • зелень — 25 г
  • чеснок — 3 зубчика
  • соль — по вкусу
  • перец черный молотый — по вкусу
  • лавровый лист — 2 шт.
  • вода — 1 л
  • растительное масло — ½ ст. л.
  • сливочное масло — 20 г

Лисички подготовить: очистить от мусора, промыть и дать стечь воде. Воду довести до кипения, добавить подготовленные лисички и варить в течение 15 минут. Откинуть лисички в дуршлаг, дать стечь лишней жидкости.

Отваренные лисички нарезать.

Лук, чеснок очистить, нашинковать. Обжарить в кастрюле с толстым дном в смеси растительного и сливочного масел до мягкости лука.

Морковь очистить и натереть на крупной терке. Добавить к луку и томить 5 минут.

Картофель очистить, промыть и нарезать некрупными кубиками. Добавить к остальным овощам и томить, постоянно помешивая, 5 минут.

Отделяем от зелени стебли, мелко рубим.

Добавляем мелко рубленные стебли к овощам. Добавляем соль и перец по вкусу. Вливаем воду, доводим до кипения и готовим до полуготовности картофеля.

Добавляем подготовленные лисички и варим 15 минут.

Добавляем оставшуюся измельченную зелень, лавровый лист. Солим, перчим. Готовим 2 минуты. Снимаем суп с плиты, даем постоять ему 10 минут. Суп готов.

Всем наш суп хорош, но справиться со 180 литрами лисичек не поможет. А вот зимние заготовки могут продлить ваше наслаждение вкусом. Для этого есть чудесный рецепт

Маринованные лисички с чесноком

Ингредиенты

  • Лисички — 500 г
  • Вода — 2 800 мл
  • Соль — 1 ст. ложка
  • Сахар — 1 ч. ложка
  • Лавровый лист — 1 штука
  • Душистый перец горошком — 5–6 штук
  • Чеснок — 2–3 зубчика
  • Уксус 9%-й — 100 мл

Лисички переберите, чтобы не осталось испорченных. Промойте под проточной водой. Если грибы крупные — их необходимо разрезать на несколько частей.

Сложите подготовленные грибы в кастрюлю, залейте 2 литрами воды. Доведите до кипения и варите на огне ниже среднего примерно 10 минут. Снимайте пену с поверхности.

Слейте жидкость из кастрюли и добавьте к лисичкам оставшуюся воду. Снова вскипятите, всыпьте специи и сахар. Варите грибы ещё 10 минут. За 2 минуты до готовности добавьте зубчики чеснока и уксус.

Разложите лисички по стерилизованным банкам и залейте маринадом до самого верха. Закатайте крышками, переверните и укутайте. После остывания храните в прохладе.

С лисичками все ясно. Но вдруг вам повезло, и вы обзавелись королем лесных грибов — белым. Как грамотно распорядится таким ценным ресурсом? Попробуйте чудесный рецепт, который ни разу не подводил:

Белые грибы в сметане

Ингредиенты

  • Белые грибы — 500 г
  • Соль — по вкусу
  • Сметана — 4-6 ст. л.
  • Укроп — по вкусу
  • Лук репчатый — 1 шт.
  • Масло сливочное — 70-100 г
  • Перец черный молотый — по вкусу.

Белые грибы нарежем. Сложим нарезанное в кастрюлю или миску, промоем несколько раз.

Зальем водой, посолим и поставим вариться. В процессе варки будет образовываться пена, ее мы будем снимать. Варим до 25 минут.

Откинем грибочки на дуршлаг, под проточной водой промоем и подождем, пока вода стечет. Кстати, бульон из грибов можно использовать для супа, подливок, жульена.

На сковороде распустим сливочное масло, выложим грибы и жарим. Добавляем мелко нарезанный репчатый лук и помешиваем, пока лук не обмякнет и не станет бежевым.

Затем добавим сметану и пожарим еще 3-5 минут, помешивая. При необходимости добавим соль и черный молотый перец.

Готовые грибы посыпаем резанным укропом. Приятного аппетита.

Ну и какая-же осень без грибного пирога?

Вот еще один проверенный рецепт.

Пирог с картофелем и грибами

Ингредиенты

  • Сметана — 4 ст. л.
  • Масло сливочное — 100 г
  • Мука пшеничная — 1,5 стак.
  • Сода — ½ ч. л.
  • Соль — ½ ст. л.
  • Картофель (средний) — 2 шт
  • Грибы — 7-8 ст. л.
  • Сыр твердый — 80-100 г
  • Орех мускатный — ½ ч. л.

Масло натереть на терке, смешать с мукой. Добавить сметану, соду и соль. Замесить тесто.

Обжарить (потушить) грибы с нарезанным луком и остудить.

Картофель очистить и настрогать очень тонко. Сыр натереть на терке.

Тесто разделить на две части, одну из которых сделать побольше.

В форму для выпечки выложить тесто, сформировав бортики, а затем начинку:

  • Первый слой — грибы
  • Второй слой — нарезанный сырой картофель и посыпать его слегка солью и мускатным орехом.
  • Третий слой — сыр

Меньшей частью теста накрыть начинку, залепить края.

Выпекать пирог при температуре примерно 180 градусов до румяности поверхности пирога.

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