Пермяки собирают рекордные урожаи грибов. Но что с ними делать?

Posted Сегодня, 12:16
Published Сегодня, 12:16
Modified Сегодня, 12:18
Updated Сегодня, 12:18
Вот житель Пермского края Павел Ветер собрал рекордный урожай лисичек — 180 литров. Свой улов мужчина опубликовал в паблике «ПД» ⤪ ЛЫСЬВА ⤨ НЕформаТ ☭ .
«Сегодня выбрался между процедурами гемодиализа в Лысьву! Навестил свой „лисичковый огород“. На двоих с девчонкой собрали 180 литров лисичек», — поделился своим уловом Павел.
А ведь впереди еще белые грибы и опята, маслята и подберезовики… И при таком обилии съедобных грибов часто встает вопрос — что делать с добычей тихой охоты? Как сохранить собранные грибы на зиму? Рецептов с грибами море. Какие позволят зимой наслаждаться крепким маринованным грибом, а сейчас, в сезон — ощутить все разнообразие грибной кухни?
В нашем материале мы приводим несколько проверенных рецептов.
Для начала — что делать с такими грибами, как лисички. Для этого есть
Чуть другой, нежели привычная уральцам грибовница, он чудесно подчеркнёт вкус гриба
Ингредиентов на 3 порции
Лисички подготовить: очистить от мусора, промыть и дать стечь воде. Воду довести до кипения, добавить подготовленные лисички и варить в течение 15 минут. Откинуть лисички в дуршлаг, дать стечь лишней жидкости.
Отваренные лисички нарезать.
Лук, чеснок очистить, нашинковать. Обжарить в кастрюле с толстым дном в смеси растительного и сливочного масел до мягкости лука.
Морковь очистить и натереть на крупной терке. Добавить к луку и томить 5 минут.
Картофель очистить, промыть и нарезать некрупными кубиками. Добавить к остальным овощам и томить, постоянно помешивая, 5 минут.
Отделяем от зелени стебли, мелко рубим.
Добавляем мелко рубленные стебли к овощам. Добавляем соль и перец по вкусу. Вливаем воду, доводим до кипения и готовим до полуготовности картофеля.
Добавляем подготовленные лисички и варим 15 минут.
Добавляем оставшуюся измельченную зелень, лавровый лист. Солим, перчим. Готовим 2 минуты. Снимаем суп с плиты, даем постоять ему 10 минут. Суп готов.
Всем наш суп хорош, но справиться со 180 литрами лисичек не поможет. А вот зимние заготовки могут продлить ваше наслаждение вкусом. Для этого есть чудесный рецепт
Ингредиенты
Лисички переберите, чтобы не осталось испорченных. Промойте под проточной водой. Если грибы крупные — их необходимо разрезать на несколько частей.
Сложите подготовленные грибы в кастрюлю, залейте 2 литрами воды. Доведите до кипения и варите на огне ниже среднего примерно 10 минут. Снимайте пену с поверхности.
Слейте жидкость из кастрюли и добавьте к лисичкам оставшуюся воду. Снова вскипятите, всыпьте специи и сахар. Варите грибы ещё 10 минут. За 2 минуты до готовности добавьте зубчики чеснока и уксус.
Разложите лисички по стерилизованным банкам и залейте маринадом до самого верха. Закатайте крышками, переверните и укутайте. После остывания храните в прохладе.
С лисичками все ясно. Но вдруг вам повезло, и вы обзавелись королем лесных грибов — белым. Как грамотно распорядится таким ценным ресурсом? Попробуйте чудесный рецепт, который ни разу не подводил:
Ингредиенты
Белые грибы нарежем. Сложим нарезанное в кастрюлю или миску, промоем несколько раз.
Зальем водой, посолим и поставим вариться. В процессе варки будет образовываться пена, ее мы будем снимать. Варим до 25 минут.
Откинем грибочки на дуршлаг, под проточной водой промоем и подождем, пока вода стечет. Кстати, бульон из грибов можно использовать для супа, подливок, жульена.
На сковороде распустим сливочное масло, выложим грибы и жарим. Добавляем мелко нарезанный репчатый лук и помешиваем, пока лук не обмякнет и не станет бежевым.
Затем добавим сметану и пожарим еще 3-5 минут, помешивая. При необходимости добавим соль и черный молотый перец.
Готовые грибы посыпаем резанным укропом. Приятного аппетита.
Ну и какая-же осень без грибного пирога?
Вот еще один проверенный рецепт.
Ингредиенты
Масло натереть на терке, смешать с мукой. Добавить сметану, соду и соль. Замесить тесто.
Обжарить (потушить) грибы с нарезанным луком и остудить.
Картофель очистить и настрогать очень тонко. Сыр натереть на терке.
Тесто разделить на две части, одну из которых сделать побольше.
В форму для выпечки выложить тесто, сформировав бортики, а затем начинку:
Меньшей частью теста накрыть начинку, залепить края.
Выпекать пирог при температуре примерно 180 градусов до румяности поверхности пирога.