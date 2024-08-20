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Под Курском погиб 26-летний артиллерист Павел Лемешев из Добрянки

Под Курском погиб 26-летний артиллерист Павел Лемешев из Добрянки

20 августа 2024, 09:25
Фото: Администрация Добрянского городского округа /1MI
Мужчина служил в гаубичном полку.

В Прикамье простились с рядовым оператором управления гаубичной батареи Павлом Лемешевым. Информацию о гибели опубликовали в сообществе администрации Добрянского городского округа.

Павел Сергеевич родился 4 августа 1998 в Полазне. В 2014 он окончил девять классов Полазненской средней школы №1 и переехал в Пермь на заработки.

24 апреля этого года он заключил контракт с Минобороны и попал в зону боевых действий. Мужчина служил в должности оператора управления гаубичной артиллерийской батареи самоходно-артиллерийского дивизиона 3-мотострелкового полка.

Павел погиб 9 августа 2024 года в районе села Октябрьское Рыльского района рядом с Курском.

«Павел Сергеевич был смелым и целеустремленным человеком. В ходе боевых действий работал санитаром, бинтовал раненых, вытаскивал их из-под огня и оказывал медицинскую помощь», — пишут власти округа в соцсетях.

Прощание с бойцом состоится 20 августа в 11:00 во Дворце культуры и спорта им. А. Д. Черкасова. Администрация Добрянского округа выражает свои искренние соболезнования близким и родным Павла Сергеевича.

Специальная военная операция продолжается с 24 февраля 2022 года. Информацию о гибели военнослужащих из Пермского края публикуют в социальных сетях местных администраций, учебных заведений, а также родные и близкие. Точное число погибших не сообщается.

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#Пермь#Добрянка#Армия#Прощание#Санитар#Курск#Миноборона
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