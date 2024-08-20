После теракта в «Крокусе» Пермский край столкнулся с нехваткой строителей

Posted Сегодня, 07:26
Published Сегодня, 07:26
Modified Сегодня, 07:28
Updated Сегодня, 07:28
В 2024 году в строительной отрасли региона возрос дефицит кадров. Сейчас в отрасли занято порядка 36,1 тыс. человек, однако требуется еще около 2,5 тыс. рабочих рук. Сложнее ситуация обстоит в отдаленных регионах Перми, сообщает «Коммерсантъ Прикамье» со ссылкой на краевой Минстрой.
Ситуация осложнилась после событий в «Крокус Сити Холл», когда участие трудовых мигрантов в стране сократилось. В частности, из разных регионов РФ начали массово депортировать нелегальных мигрантов. А работники из СНГ, в свою очередь, завысили зарплатные требования вдвое.
Среди самых дефицитных строительных специальностей в Пермском крае выделяются каменщики, кровельщики, электрогазосварщики, а также монтажники стальных и железобетонных конструкций. Также на объектах остро нуждаются в разнорабочих.
Эксперты связывают спад притока кадров сначала с пандемией в 2020 году, затем с началом СВО, уходом многих работоспособных граждан на службу по контракту, а также массовой миграцией населения.
Сейчас краевой Минстрой собирается повысить уровень престижа рабочих профессий и инженерных специальностей. В частности, привлекают молодежь и студентов вузов и колледжей, а также активно сотрудничают с преподавателями и берут учащихся на практику.