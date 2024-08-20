После теракта в «Крокусе» Пермский край столкнулся с нехваткой строителей

В 2024 году в строительной отрасли региона возрос дефицит кадров. Сейчас в отрасли занято порядка 36,1 тыс. человек, однако требуется еще около 2,5 тыс. рабочих рук. Сложнее ситуация обстоит в отдаленных регионах Перми, сообщает «Коммерсантъ Прикамье» со ссылкой на краевой Минстрой.